One Piece Odyssey: Memories Trailer veröffentlicht und Demo bestätigt

In knapp vier Wochen erscheint mit "One Piece Odyssey" ein neues Videospiel-Abenteuer rund um Ruffy & seine Strohhut-Piraten. Die Vorfreude anheizen soll nun ein neuer Trailer sowie die Ankündigung einer Demo-Version.

"One Piece Odyssey" erscheint am 13. Januar 2023 unter anderem für PS4 & PS5.

Lange müssen sich Fans der Strohhut-Piraten nicht mehr gedulden, ehe sie in „One Piece Odyssey“ ein brandneues Abenteuer erleben können. Heute veröffentlichte Publisher Bandai Namco Entertainment den neuen Memories Trailer, den ihr euch wie gewohnt weiter unten anschauen könnt. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen auf seinem Twitter-Account, dass sich Spieler auf eine Demo-Version des kommenden JRPGs freuen dürfen.

Memories Trailer bestätigt zwei weitere bekannte Handlungsstränge

Ehe wir auf die Demo eingehen, zunächst noch ein paar Worte zum neuen Trailer. Dieser enthüllt, dass uns neben Alabasta und Water Seven auch noch auf zwei weitere bekannte Handlungsstränge aus der Vergangenheit von Ruffy & Co. erwarten werden. Hierbei handelt es sich einmal um den Marineford-Arc, in dessen Verlauf Ruffy versuchte, die drohende Hinrichtung seines Bruders Ace zu verhindern. Einer der prägendsten Handlungsstränge der gesamten Reihe.

Des Weiteren dürfen Spieler ebenfalls das Königreich Dressrosa erkunden. In diesem Abschnitt der Geschichte, will die Strohhut-Bande Donquixote Doflamingo, einen der Sieben Samurai der Meere, stürzen will. Mit Trafalgar Law und Ruffys Bruder Sabo spielen zudem zwei weitere „One Piece“-Fanlieblinge wichtige Rollen in diesem Abschnitt der Geschichte. Ausgehend vom neuen Trailer scheinen die Ereignisse übrigens etwas anders als im Manga und Anime zu verlaufen.

Doch nun zurück zur eingangs erwähnten Demo: Bandai Namco kündigte an, diese werde drei Tage vor der Veröffentlichung des Spiels auf PlayStation- und Xbox-Konsolen zur Verfügung gestellt werden. Heruntergeladen werden kann die Anspielversion somit ab dem 10. Januar 2023. Das japanische Unternehmen bestätigte außerdem, dass der Spielfortschritt aus der Demo anschließend ins in die Vollversion des JRPGs übertragen werden darf.

„One Piece Odyssey“ erscheint am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

