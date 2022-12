Naughty Dog: Druckmanns nächstes Projekt ist „mehr wie eine TV-Show“ aufgebaut

Naughty Dogs Vizepräsident gab in einem Interview erste Details zu seinem nächsten Projekt bekannt. Dabei orientiert sich der israelisch-amerikanische Autor und Entwickler stark an Fernsehshows.

Gestern veröffentlichte New Yorker ein Interview mit Neil Druckmann, dem wohl bekanntesten Gesicht von Naughty Dog. Das Hauptthema hier war die „The Last of Us-„Serie, die am 15. Januar ausgestrahlt wird. Doch am Ende gab der Vizepräsident des Sony-Studios noch ein paar interessante Details für Gamer preis.

Und zwar meinte Druckmann, sein nächstes Spiel sei „mehr wie eine TV-Show“ als alle vorherigen Projekte aufgebaut. Das klingt im ersten Moment so, als strebe das US-amerikanische Studio eine Veröffentlichung mittels mehrerer Episoden an. Bei einer Triple-A-Produktion hat es so etwas allerdings noch nie gegeben.

Inspiration vom Seriendreh

Zusätzlich verriet Druckmann: Er arbeite an dem Skript nicht alleine und auch nicht mit nur einem einzigen Partner. Stattdessen stellt er eine ganze Autorengruppe zusammen. Vermutlich hat der langjährige Entwickler beim Serien-Dreh viel gelernt und möchte seine gewonnene Erfahrung ins nächste Spiel einfließen lassen. Außerdem bot er einem Kameramann von HBO eine Anstellung an, falls er Interesse an einem Mediumwechsel hat.

Schon immer hatte Naughty Dog eine Leidenschaft für cinematisch inszenierte Adventures. Als Nächstes steht aber erst einmal die Veröffentlichung des „The Last of Us“-Multiplayers an, mit dem 2023 zu rechnen ist. Dass Druckmann mit seiner Aussage dieses Projekt meint, ist übrigens unwahrscheinlich: Vinit Argawal und Anthony Newman sind für den Live-Service-Titel zuständig.

Erst vor zwei Wochen brachte ein Twitter-Insider „The Last of Us Part 3“ ins Gespräch. Ob es sich hierbei um Druckmanns thematisiertes Projekt handelt, ist unbekannt. Möglich wäre auch ein Fantasy-Game, auf das versteckte Bilder im „TLoU“-Remake hinweisen.

