Naughty Dog: Studio möchte weitere hauseigene Titel auf den PC bringen

In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog sprachen die Entwickler von Naughty Dog über ihre Zukunftspläne. Wie es unter anderem heißt, sollen nach der "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" und dem Remake von "The Last of Us: Part 1" weitere Titel für den PC veröffentlicht werden.

Vor wenigen Tagen fand die Anfang des Jahres bereits für die PlayStation 5 veröffentlichte „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ den Weg auf den PC.

Ergänzend dazu sprachen die Entwickler von Naughty Dog in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog über ihre Zukunftspläne und wiesen darauf hin, dass sie aus der Zusammenarbeit mit den Iron Galaxy Studios, aus der die PC-Portierung von „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ hervorging, einiges gelernt haben.

Gleichzeitig halfen die Entwickler der Iron Galaxy Studios Naughty Dog dabei, „die PC-Entwicklung besser zu verstehen“, während sich das Studio gleichzeitig auf andere Projekte konzentrieren konnte.

PC-Portierungen sollen sich nicht auf die PlayStation-Projekte auswirken

Auch wenn Naughty Dog nach der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ und der noch folgenden Portierung des „The Last of Us: Part 1“-Remakes weitere Spiele für den PC veröffentlichen möchte, werden sich diese Pläne nicht negativ auf die Entwicklung kommender PlayStation-Projekte auswirken. Naughty Dog weiter: „All dies durch unsere Partnerschaft mit den Iron Galaxy Studios zu lernen, trägt nur dazu bei, das Verständnis von Naughty Dog für die PC-Entwicklung zu stärken, und ermöglicht es uns, die Qualität zu liefern, die Sie in unseren zukünftigen Veröffentlichungen erwarten.“

„Wir freuen uns, The Last of Us: Part 1 in Zukunft auf dem PC anbieten zu können, und wissen, dass wir in Zukunft die Art und Weise, wie wir Spiele entwickeln, um die PC-Entwicklung ergänzen. Das wird in keiner Weise die Bedeutung der PlayStation 5 als unsere primäre Plattform untergraben, sondern unserem Team auch langfristig zugutekommen“, heißt es abschließend.

Weitere Meldungen zum Thema:

Einen konkreten Termin bekam die PC-Version des „The Last of Us: Part 1“-Remakes bisher nicht spendiert.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren