Naughty Dog: Neues Projekt wie eine TV-Serie aufgebaut? Druckmann stellt seine Aussage klar

In einem kürzlich von der New Yorker veröffentlichten Interview sorgte eine Aussage von Naughty Dogs Neil Druckmann für reichlich Gesprächsstoff. In der Zwischenzeit stellte Druckmann klar, worauf er sich bei seiner TV-Show-Aussage im Detail bezog.

In dieser Woche veröffentlichte die New Yorker ein Interview mit Naughty Dogs Neil Druckmann. In diesem sprach Druckmann unter anderem über eines der neuen Projekte, an denen die „Uncharted“- und „The Last of Us“-Macher derzeit arbeiten.

Für Gesprächsstoff und sicherlich auch ein wenig Verwirrung sorgte Druckmanns Aussage, dass sein nächster Titel „mehr wie eine TV-Serie sein wird“. Spekuliert wurde unter anderem, dass Druckmann mit dieser Aussage angedeutet haben könnte, dass Naughty Dog möglicherweise an einem Projekt arbeitet, das in Form von mehreren Episoden veröffentlicht wird. Um den Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich Druckmann via Twitter noch einmal zu Wort und entschärfte seine Aussage.

Wie es heißt, bezog er sich bei dem Vergleich mit der TV-Show vor allem auf die Art und Weise, wie die Geschichte beziehungsweise das Skript des Titels entstehen.

Woran arbeitet Naughty Dog?

„Ich bin sicher, niemand wird missverstehen, was das bedeutet!“, so Druckmann in einem frisch abgesetzten Tweet. „(Spoiler: Es geht darum, unsere Spiele noch kollaborativer zu machen! Wir freuen uns, Ihnen unsere Projekte so schnell wie möglich zu zeigen!)“ Bei seinem Vergleich mit einer TV-Serie bezog sich Druckmann laut eigenen Angaben auf die Tatsache, dass er die Geschichte des nicht näher konkretisierten Projekts nicht alleine verfasst.

Stattdessen wirkt ein ganzes Team anderer Autoren an dem Skript mit. Unklar ist weiterhin, woran Druckmann aktuell arbeitet. In der Vergangenheit machten immer wieder Berichte um eine neue Fantasy-Marke aus dem Hause Naughty Dog die Runde. Befeuert wurden die Gerüchte um den Fantasy-Titel zuletzt durch Artworks und Bilder, die im Remake zu „The Last of Us“ zu finden waren.

Darüber hinaus berichtete der Insider „ViewerAnon“ vor rund zwei Wochen von den laufenden Arbeiten an „The Last of Us: Part 3“. Da sich die Verantwortlichen von Naughty Dog zu den Gerüchten der vergangenen Monate bisher nicht äußern wollten, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

I’m sure no one will misconstrue what this means! 😂 (Spoiler: it’s about making our games in an even more collaborative manner! Stoked to show you our projects as soon as we can!) https://t.co/Vb5HzuMCXr pic.twitter.com/FdtFgthVtv — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 27, 2022

