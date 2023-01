PS5: System-Update 22.02-06.50 mit Edge-Support zum Download

Sony Interactive Entertainment hat das PS5-System-Update 22.02-06.50 zum Download bereitgestellt. Eine umfangreiche Aktualisierung mit vielen neuen Funktionen und Änderungen sollten Besitzer der aktuellen PlayStation-Konsole auch diesmal nicht erwarten. Allerdings besteht der Changelog des neuen Updates nicht nur aus einem Punkt, wie es bei vielen anderen Systemaktualisierungen der Fall ist.

Neben der obligatorischen Verbesserung der Systemleistung findet mit dem PS5-System-Update 22.02-06.50 der Support des in Kürze erscheinenden DualSense Edge-Controllers den Weg auf die Konsole. Nachfolgend seht ihr den recht überschaubare Changelog des neuen Updates.

PS5-System-Update 22.02-06.50 – Changelog

Der DualSense Edge Wireless-Controller wird jetzt unterstützt

Diese Systemsoftware-Aktualisierung verbessert die Systemleistung.

Hinter dem Verweis auf die Verbesserung der Systemleistung befinden sich meist kleinere oder größere Änderungen, die im Hintergrund vorgenommen und von den Spielern in der Regel nicht wahrgenommen werden.

Das letzte große PS5-Software-Update war die Version 22.02-06.00.00, die im September 2022 veröffentlicht wurde und die 1440p-Unterstützung, Ordner und neue soziale Funktionen mit sich brachte.

Rund 240 Euro werden fällig

Während das PS5-Update wie gewohnt kostenlos angeboten wird, müssen Spieler beim Kauf des DualSense Edge tief in die Tasche greifen. Rund 240 Euro verlangt Sony für das neue Eingabegerät, das sich vorrangig an Pro-Spieler richtet. Zum Vergleich: Der normale Dualsense kostet um die 65 Euro*, in Angebotsphasen sogar noch einmal ein paar Euro weniger.

Der DualSense Edge kommt am 26. Januar 2023 in den Handel und kann bei PlayStation Direct vorbestellt werden. Die bisher veröffentlichten Informationen sind in der hier verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst. Unter anderem wurden in den vergangenen Wochen umfangreiche Details zu den unterschiedlichen Profilen und Anpassungsmöglichkeiten herausgegeben.

Auch räumte Sony ein, dass die Akkulaufzeit des DualSense Edge etwas unterhalb des regulären DualSense liegt. Das Unternehmen begründet diesen Umstand mit den zusätzlichen Funktionen und verweist darauf, dass Pro-Spieler ohnehin auf die ebenfalls mögliche Kabelverbindung setzen.

Die PS5 wurde im November 2020 in den wichtigsten Territorien, darunter die USA, Großbritannien und Europa, veröffentlicht. Sony gab Anfang des Monats bekannt, dass das System weltweit 30 Millionen Mal abgesetzt wurde.

