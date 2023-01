Call of Duty Warzone 2: Die 1v1-Gulags kehren zurück

Der Battle Royale-Shooter "Call of Duty: Warzone 2" wird im kommenden Monat einige Änderungen erhalten. Unter anderem soll es dem Gulag an den Kragen gehen.

Nachdem Activision, Infinity Ward und Raven Software bereits im Laufe des Tages erste Details zur zweiten Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2“ enthüllten, bestätigten die Verantwortlichen in den Abendstunden eine weitere Änderungen, die viele Spieler freuen dürfte.

Große Änderungen in Aussicht gestellt

Eine der Neuerungen des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone 2“, die auf viel Gegenwind stieß, ist der 2v2-Gulag. Mit der zweiten Season wird dieser erst einmal der Vergangenheit angehören.

So hat Infinity Ward via Twitter mitgeteilt, dass die 1v1-Gulags in Kürze zurückkehren werden. Entsprechende Details sollen mit dem kommenden Blogeintrag enthüllt werden. Dementsprechend wird man abwarten müssen, ob auch der Gefängniswärter mit seiner Minigun in Rente geschickt wird.

Die zweite Season wird nach einer Verschiebung am 15. Februar 2023 erscheinen. Die Entwickler baten um etwas mehr Zeit, um zusätzliche Änderungen auf Basis des Spielerfeedbacks vorzunehmen. Neben den Gulag-Änderungen wird man die Rückkehr von „Resurgence“ erleben können, wodurch die Spieler einen Wiedereinstieg erhalten, solange der eigene Squad nicht vollständig ausgeschaltet oder der Respawn abgeschaltet wurde.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

„Call of Duty: Warzone 2“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren