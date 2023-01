PS5: DualSense Edge-Controller in Unboxing-Videos

Die Veröffentlichung des DualSense Edge-Controllers steht bevor und einige Redaktionen konnten sich das neue Eingabegerät bereits anschauen. Aufbauend darauf wurden mehrere Unboxing-Videos herausgegeben, von denen ihr euch drei Exemplare unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Nach dem Start der Videos zum DualSense Edge kann nicht nur ein Blick auf den Controller ansich geworfen werden. Auch das Zubehör, das zum Lieferumfang des Pro-Controllers gehört, ist zu sehen.

Mit 240 Euro seid ihr dabei

Der DualSense Edge kostet unverbindliche 239,99 Euro. Wer noch mehr investieren möchte, kann zudem die ersetzbaren Stickmodule für 24,99 Euro erwerben. Im Vergleich dazu liegt der Preis des Xbox Elite Series 2-Controllers bei bis zu 180 Euro.

Sony verspricht mit dem DualSense Edge eine Reihe von Personalisierungsmöglichkeiten, wie die Neuzuordnung der Tasten, die Feinabstimmung der Stick-Empfindlichkeit, Trigger-Optionen, die Wechselmöglichkeit zwischen mehreren Steuerungsprofilen und eine eigene Benutzeroberfläche.

Der DualSense Edge-Controller verfügt ebenfalls über zwei Rücktasten und zwei Funktionstasten unter den Daumensticks, die einen schnellen Zugriff auf ein spezielles Menü ermöglichen. Mit ihnen können die Spieler zügig zwischen Profilen wechseln, die Lautstärke des Headsets regulieren und die Audio-Balance im Spiel oder im Party-Chat anpassen.

Weitere Details zum DualSense Edge und eine Auflistung der vorkonfigurierten Profile halten wir in einer vorangegangenen Meldung parat.

Ausgeliefert wird der Edge als Paket mit folgenden Inhalten:

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Der DualSense Edge ist übrigens nicht der einzige neue Controller, den Sony in der Pipeline hat. Das Unternehmen arbeitet ebenfalls an einem Eingabegerät, das sich an Spieler richtet, die mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen haben. Der Preis von Project Leonardo, so dessen Name, ist noch nicht bekannt.

Der DualSense Edge erscheint am 26. Januar 2023 und kann bei PlayStation Direct vorbestellt werden. Bei einem Preis von stolzen 240 Euro werden die meisten PS5-Besitzer wahrscheinlich weiterhin den herkömmlichen DualSense bevorzugen, der offiziell mit 69,99 Euro verkauft wird. Gelegentlich können Spieler auch günstiger in den Besitz der PS5-Zusatzhardware kommen.

Nachfolgend sind die anfangs erwähnten Unboxing-Videos eingebettet:

