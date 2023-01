The Dark Pictures Switchback VR: Video zeigt gruseliges PSVR2-Horror-Feature

"The Dark Pictures Switchback VR" verfügt auf dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 über ein besonderes Feature, das für mehr Gruselstimmung sorgen kann. Es wird in einem Video vorgestellt, das auf Twitter veröffentlicht wurde.

„The Dark Pictures Switchback VR“ wird zwar etwas später als geplant auf den Markt kommen. Doch können sich Spieler offenbar auf ein Horrorerlebnis der besonderen Art einstellen. Darauf deutet ein neues Video hin, in dem eines der Features des Virtual Reality-Spiels vorgestellt wird.

In einer vorangegangenen Meldung berichten wir bereits, dass die Gegner in „The Dark Pictures Switchback VR“ auf das Blinzeln der Spieler reagieren, was mit dem neuartigen Eye-Tracking von PlayStation VR2 ermöglicht wird. Die Augenerfassung ist nicht nur für das Foveated Rendering erforderlich, womit nur die Bereiche in einer hochauflösenden Qualität dargestellt werden, auf die der Spieler blickt. Ebenfalls sind Interaktionen in der Spielwelt möglich.

Halten eure Augen offen

Im Fall von „The Dark Pictures Switchback VR“ bedeutet das: Spieler, die mit den Augen blinzeln, sollten nicht erwarten, dass die Spielwelt bzw. die Elemente darin danach unverändert sind. Im nachfolgenden Videobeispiel sind es einige Schaufensterpuppen, die dem Spieler bei jedem Augenblinzeln näherkommen.

Mannequins can’t hurt you… As long as you don’t blink 👁️👁️ Ready to face your fear head on in @TheDarkPictures: #SwitchbackVR? Exclusive to #PSVR2, pre-order now ⬇️https://t.co/X2YZ826KL4#TheDarkPictures pic.twitter.com/8QtzlL9U1s — Supermassive Games (@SuperMGames) January 19, 2023

Die neuartigen Gameplay-Funktionen sollen den Spieler oder die Spielerin dazu bringen, ihre Augen strategisch einzusetzen und nur dann zu blinzeln, wenn sie sofort in der Lage sind, sich zu verteidigen, etwa indem sie eine Waffe zücken.

Bis sich Spieler dazu durchringen können, die Welt von „The Dark Pictures Switchback VR“ zu besuchen, vergeht etwas mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Aufgrund der jüngsten Verschiebung erfolgt der Launch erst am 16. März 2023 und somit mehrere Wochen nach der Markteinführung von PlayStation VR2.Unabhängig davon kann der Titel weiterhin im PlayStation Store vorbestellt werden.

Um „The Dark Pictures Switchback VR“ spielen zu können, ist ein Exemplar von PlayStation VR2 erforderlich. Es schlägt mit rund 600 Euro zu Buche und kann ebenfalls vorbestellt werden. Spieler, die 50 Euro mehr investieren, bekommen eine Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“, das zu den ersten großen Spielen des PS5-VR-Headsets gehört. Ebenfalls können sich Spieler zum Launch auf eine VR-Version von „Gran Turismo 7“ und viele weitere Launch-Games einstellen.

