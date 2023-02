Zenith The Last City: Launch-Trailer zur PSVR2-Veröffentlichung

Zenith The Last City:

Morgen erscheint für PlayStation VR2 eine erneuerte Version des Virtual Reality-Abenteuers "Zenith: The Last City". Gefeiert wird der Launch mit einem neuen Trailer.

Zu den ersten Spielen, die für PlayStation VR2 angekündigt wurden, gehört „Zenith: The Last City“. Neu ist der Titel nicht. Immerhin konnten sich schon Besitzer der ersten PSVR-Generation in das Abenteuer stürzen. Allerdings profitieren Spieler auf dem morgen erscheinenden PS5-VR-Headset von einigen besonderen Funktionen.

Wie schon während der Ankündigung im vergangenen Jahr betont wurde, erhielt die PSVR2-Version von „Zenith: The Last City“ weitere Inhalte und umfangreiche Grafikaktualisierungen, wodurch ein neues Erlebnis in der offenen Welt von „Zenith“ geboten werden soll.

Über die adaptiven Trigger können Besitzer von PlayStation VR2 laut Hersteller eine neue Dimension der Interaktion erleben. So spüren sie zum Beispiel, wie die Energie durch Hände fließt, wenn ein Schwert aufgeladen wird. Auch ist der Widerstand des Abzugs spürbar, wenn der Blaster abgefeuert wird.

Haptisches Feedback und schnellere Ladevorgänge

Das Headset-Feedback vermittelt wiederum einen spürbaren Eindruck, wenn die gegnerische Klinge trifft. Spürbar gemacht werden sollen damit ebenfalls die Schnelligkeit eines Sprints oder das langsame Pulsieren bei gefährlich niedriger Gesundheit.

„Schnelle Ladevorgänge verkürzen die Wartezeiten im Vergleich zu jeder anderen Plattform um das 2- bis 5-fache. Wenn ihr nur schnell eine Runde Zenith einlegen wollt, könnt ihr so innerhalb kürzester Zeit von einem Teleporationspunkt zum nächsten reisen“, so die Entwickler.

„Zenith“ wurde als ein unendliches Universum entworfen, in dem Spieler sich Gruppierungen anschließen, gegen mächtige Monster antreten, die Schätze in verborgenen Dungeons erbeuten und sich in einer virtuellen Realität auf Entdeckungstour begeben.

Nachfolgend ist der Launch-Trailer zu „Zenith: The Last City“ eingebettet. Der Titel schlägt im PlayStation Store bei einem Kauf mit 26,99 Euro zu Buche.

