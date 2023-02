Zombieland Headshot Fever: Reloaded-Version für PSVR2 im Launch-Trailer

"Zombieland: Headshot Fever Reloaded" gehört zu den Launch-Spielen von PlayStation VR2. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung steht ein Trailer zur Ansicht bereit, der kurz und knapp verrät, was Spieler in den Zombie-Schlachten erleben können.

„Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ erscheint morgen für PlayStation VR2, was XR Games zum Anlass nahm, um den Launch mit einem neuen Trailer zu feiern. Er zeigt Szenen aus dem Gameplay-Geschehen und verdeutlicht, mit was sich Besitzer von PlayStation VR2 ab morgen anlegen können.

In „Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ schließen sich Spieler einer Zombieland-Crew an und kämpfen gegen Zombiehorden. Dabei gilt: Headshot-Combos verlangsamen die Zeit. Und wer am präzisesten schießt, ist am schnellsten.

Neue Inhalte und technische Überarbeitungen

Die Releaded-Version des Titels wurde für PS5 und PlayStation VR2 neu entwickelt. Neben einer Unterstützung der neuen technischen Features können sich Spieler ebenfalls auf zusätzliche Inhalte einstellen. Dazu gehören ein neuer Story-Abschnitt, drei neue Remix-Level, neue Gun Range-Challenges, neue Waffen, neue Perks und neue Waffen-Skins.

„Zombieland: Headshot Fever Reloaded auf PlayStation VR2 profitiert von brandneuem Cel-Shading, neuen Charaktermodellen und Animationen, neuer Beleuchtung, Ragdoll-Physik, neuer Musik, einem komplett neu gestalteten Fortschrittssystem, einem neuen Game-Hub und vielem mehr“, so die Macher zum Spiel.

Zu den PlayStation VR2-exklusiven Features gehören:

Adaptive Trigger: Jede Waffe fühlt sich anders an

Haptik des Controllers: Haptisches Feedback bei jedem Abschuss einer Waffe

Headset-Rumble: Spüre das Herannahen der Horde im Headset

Eye-Tracking: Unterstützt Eye-Tracking für Foveated-Rendering

Im PlayStation Store kann „Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ wenige Stunden vor dem Launch zumindest in die Wunschliste gepackt werden. Der Preis dürfte bei etwa 20 bis 25 Euro liegen.

PlayStation VR2 erscheint am morgigen 22. Februar 2023 zum Preis von rund 600 Euro. Bestellungen sind weiterhin über PlayStation Direct möglich. Nachfolgend ist der Launch-Trailer zu „Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ eingebettet:

