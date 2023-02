Japan-Charts: PlayStation 5 und Hogwarts Legacy verteidigen die Spitze

Ab sofort stehen die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan bereit. Genau wie in der Vorwoche werden die Charts in Japan von der PlayStation 5 und dem magischen Abenteuer "Hogwarts Legacy" dominiert.

Heute veröffentlichte die zum japanischen Enterbrain-Verlag gehörende Famitsu die aktuellen Hard- und Software-Charts aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Die Charts beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 13. bis zum 19. Februar 2023, in der sich die PlayStation 5 ein weiteres Mal die Spitze der japanischen Hardware-Charts sicherte. Während das Standard-Modell mit dem Laufwerk knapp 75.500 Abnehmer fand, verkaufte sich die Digital-Edition mehr als 13.000 Mal.

Weiter geht aus den Statistiken der Famitsu hervor, dass sich die PlayStation 5 in Japan der Grenze von drei Millionen abgesetzten Konsolen nähert. Mit rund 2,5 Millionen Einheiten stemmt das Standard-Modell dabei den Löwenanteil der Verkäufe, während die Digital-Edition in Japan eine untergeordnete Rolle spielt.

Im Bereich der Software-Charts fand sich das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ mit fast 37.000 verkauften Spielen erneut auf dem ersten Platz ein. Der erfolgreichste Neueinsteiger in Form des Action-Rollenspiels „Wild Hearts“ folgte mit knapp 27.000 abgesetzten Kopien auf dem zweiten Platz.

Zu den weiteren Neueinsteigern gehören „Tales of Symphonia Remastered“ und das „Final Fantasy“-Spin-off „Theatrhythm: Final Bar Line“.

Anbei die Hard- und Software-Charts der Woche vom 13. bis zum 19. Februar 2023. Gefolgt von den Lifetime-Sales in Klammern.

Software-Charts

1. [PS5] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games), – 36.958 (104.154)

2. [PS5] Wild Hearts (Electronic Arts) – 26.905 (Neu)

3. [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company) – 23.593 (4.860.103)

4. [NSW] Tales of Symphonia Remastered (Bandai Namco) – 21.860 (Neu)

5. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) – 12.958 (3.889.142)

6. [NSW] Theatrhythm: Final Bar Line (Square Enix) – 11.565 (Neu)

7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 9.227 (5.163.206)

8. [PS4] Tales of Symphonia Remastered (Bandai Namco) – 7.503 (Neu)

9. [NSW] Minecraft (Microsoft) – 6.573 (3.046.881)

10. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) – 5.773 (1.007.103)

Hardware-Charts

1. PlayStation 5 – 75.518 (2.500.333)

2. Switch OLED-Model – 29.457 (3.911.062)

3. PlayStation 5 Digital-Edition – 13.315 (386.638)

4. Switch – 10.729 (1.9186.280)

5. Switch Lite – 8.710 (5.214.465)

6. Xbox Series X – 4.015 (178.406)

7. Xbox Series S – 2.585 (250.169)

8. PlayStation 4 – 1.581 (7.854.525)

9. New 2DS LL (including 2DS) – 79 (1.190.620)

Quelle: Gematsu

