PS5: Partnerschaft mit LeBron James sorgt für DualSense und Cover im exklusiven Design

Der DualSense im exklusiven LeBron James-Design erscheint in einer limitierten Auflage.

Nachdem Sony Interactive Entertainment in den vergangenen Monaten mit diversen neuen Varianten des DualSense-Controllers beziehungsweise der PlayStation 5-Cover für reichlich Farbe im heimischen Wohnzimmer sorgte, kündigte das japanische Unternehmen heute ein weiteres Design an an.

Die Rede ist von einer Partnerschaft mit der NBA-Legende LeBron James, aus der sowohl ein DualSense-Controller als auch ein PlayStation 5-Cover in einer exklusiven Aufmachung hervorgehen werden. Wie es auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt, werden die beiden Designs, die persönliche Bilder und Zitate von James umfassen, in einer limitierten Auflage erhältlich sein und im Laufe des Jahres in ausgewählten Ländern erscheinen.

Des Weiteren ist die Rede davon, dass das exklusive Design LeBron James‘ Liebe zum Gaming und seiner Community widerspiegeln wird und von dem NBA-Star mit entworfen wurde.

Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt

In welcher Stückzahl die limitierte Auflage erhältlich sein wird, wurde nicht verraten. Auch ein konkreter Veröffentlichungstermin wird erst zu einem späteren Zeitpunkt genannt. „Wir hätten uns keinen idealeren Partner wünschen können, um als allererster Mitarbeiter PlayStation-Produkte in limitierter Auflage zu entwickeln. Es war großartig zu sehen, wie LeBrons Vision für das Design zum Leben erweckt wurde und seine Leidenschaft für das Gaming und die Community zum Ausdruck brachte. Wir hoffen, dass PlayStation-Fans dieses Design genauso lieben werden, wie wir es genossen haben, es zu erstellen“, so Sony Interactive Entertainment.

LeBron James kommentierte das exklusive Design wie folgt: „Es ist immer noch verrückt zu glauben, dass ein Kind aus Akron, das mit Spielen aufgewachsen ist, so etwas erschaffen kann. Es ist eine ziemlich coole Sache, mit PlayStation ein Konsolen-Cover und einen Controller zu entwerfen, die meinen I Promise-Studenten und unserer Herkunft eine Note zu geben.“

„Ich hoffe, es ist etwas, das weiterhin alle inspiriert, die es berühren, und dass sie ein wenig Spaß daran haben, in jedem Detail eine Bedeutung zu finden.“

Das heute vorgestellte Design wird im besten Fall lediglich der Anfang einer langen Reise sein. Wie es in der heutigen Ankündigung abschließend heißt, möchte Sony Interactive Entertainment zukünftig nämlich mit weiteren namhaften Partnern zusammenarbeiten, um exklusive Designs für den DualSense-Controller und die PS5-Cover erschaffen.

