Ruined King – A League of Legends Story: Trailer macht auf PS5-Release aufmerksam

Ihr mögt „League of Legends“ oder habt einfach Lust auf ein RPG mit rundenbasiertem Kampfsystem? Dann solltet ihr einen Blick auf „Ruined King: A League of Legends Story“ werfen, das seit heute für PS5 erhältlich ist. Natürlich in überarbeiteter Form. Dafür zahlt ihr im PlayStation Store einen Preis von 29,99 Euro.

Anscheinend profitieren PS4-Spieler von einem kostenlosen Upgrade. Jedoch scheint der Entwickler auf eine Cross-Save-Funktion verzichtet zu haben. Somit lässt sich der Speicherstand nicht übertragen.

Mit bekannten Champions aus dem LoL-Universum zieht ihr durch Runeterra, um die Verderbnis zu bekämpfen. Von den Schatteninseln zieht nämlich ein tödlicher Nebel über das Land, der ganz Runeterra einnehmen könnte. Findet heraus, was genau hier vor sich geht.

Diese Charaktere begleitet ihr auf eurer Reise:

Pyke

Braum

Miss Fortune

Illaoi

Ahri

Yasuo

Das spielerische Geschehen verfolgt ihr aus der Top-Down-Perspektive. Erkunden dürft ihr sowohl die Stadt Bilgewasser als auch die oben erwähnten Schatteninseln. Alle Ereignisse finden nach dem Gezeitenbrand statt.

Airship Syndicate ist das Entwicklerstudio hinter diesem Rollenspiel. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Kämpfe an „Battlechasers: Nightwar“ erinnern. Jedenfalls besitzt jeder einzelne Held typische Fähigkeiten, die Spielern des MOBAs bekannt sein dürften.

Der Trailer zur PS5-Version

Abgesehen von der PS5 ist das Game auch für PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

