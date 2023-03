Mafia 4: Entwicklung des neuen Titels offenbar in der Vorproduktion

Im vergangenen Jahr bestätigte Hangar 13 die laufenden Arbeiten an "Mafia 4" beziehungsweise einem neuen "Mafia"-Abenteuer. Wie sich einer Stellenausschreibung des Studios entnehmen lässt, befindet sich der Titel mittlerweile in der Vorproduktion.

Wie im Sommer des vergangenen Jahres bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von Hangar 13 an einem neuen Ableger der beliebten „Mafia“-Reihe.

Ob wir es hier mit einem klassischen Nachfolger in Form von „Mafia 4“ oder möglicherweise einem Reboot der Reihe zu tun haben, wurde bisher nicht verraten. Stattdessen wurde im Zuge der Bekanntgabe der Entwicklung lediglich eingeräumt, dass der Titel noch mehrere Jahre auf sich warten lässt.

Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung von Hangar 13 entnehmen lässt, erreichte die Entwicklung des neuen „Mafia“-Titels in den letzten Wochen die nächste Stufe. So geht aus einer Jobanzeige für einen Tools-Engineer hervor, dass sich das Projekt mittlerweile in der Vorproduktion befindet.

Serie blickt auf eine bewegte Vergangenheit

Während die ersten beiden „Mafia“-Titel sowohl von den Kritikern als auch der Community positiv aufgenommen wurden, konnte das 2016 veröffentlichte „Mafia 3“ die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Diverse technische Probleme und spielerische Unzulänglichkeiten führten dazu, dass der Nachfolger mit durchschnittlichen Reviews bedacht wurde. Im Fall der PlayStation 4-Version brachte es „Mafia 3“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von enttäuschenden 68 Punkten.

Etwas erfreulicher fielen da schon die Verkaufszahlen von „Mafia 3“ aus. Weltweit konnten laut offiziellen Angaben fünf Millionen Einheiten des Open-World-Abenteuers abgesetzt werden. Im Jahr 2020 ließen 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 technisch und spielerisch aufpolierte Remastered-Versionen zu „Mafia“ und „Mafia 2“ folgen, mit denen die Spieler und Spielerinnen deutlich zufriedener waren.

Wann mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung von „Mafia 4“ beziehungsweise dem neuen „Mafia“-Projekt zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten. Da der Titel wie eingangs erwähnt noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat, können wir aber wohl von einer Veröffentlichung für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

Quelle: Hangar 13

