Final Fantasy XVI: Serienschöpfer hat „große Erwartungen“ an das PS5-Rollenspiel

Full Frontal hatte auf der Monaco Anime Game International Conference die Gelegenheit, mit „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi zu sprechen. Im Laufe des Interviews kam die Frage auf, was er eigentlich von „Final Fantasy XVI“ erwartet.

Dabei lobte Sakaguchi erst einmal Naoki Yoshida. Beim kommenden Ableger ist der langjährige Entwickler nämlich als Produzent tätig.

Von Teil 16 erhofft sich Sakaguchi eine Menge: „Ich habe Naoki Yoshida schon viele Male getroffen. Er ist sehr ernsthaft und fleißig. Er ist ein hervorragender Produzent und Regisseur, ich schätze ihn und seine Arbeit sehr. Er hat auch großen Respekt vor den älteren Final Fantasy-Titeln, er versteht die Seele dieser Spiele wirklich, also ja, ich habe große Erwartungen an Final Fantasy XVI, wirklich!“

FFVII-Remake hat denselben Geist wie das Original

Eine andere Frage war wiederum auf das „Final Fantasy VII Remake“ bezogen. Hier wollte der Interviewer wissen, was Sakaguchi über die ambitionierte Neuauflage denkt. Als Erstes lobte Sakaguchi zuerst Yoshinori Kitase, der seit Teil sechs an der RPG-Reihe arbeitet und sie „viel besser“ gemacht hat.

„Jetzt arbeitet er an einem Remake mit demselben Geist wie beim Original, aber mit der heutigen Technologie kann er sein volles Potenzial ausschöpfen, da sie es ermöglicht, Spiele mit Grafiken in Filmqualität zu entwickeln. Ich glaube an sein Talent, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, sagt der 60-Jährige.

„Final Fantasy XVI“ kommt am 22. Juni für PS5 auf den Markt. Frühestens nach sechs Monaten kann das Action-Rollenspiel auch für den PC erscheinen.

