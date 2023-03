Valheim: Auch für PS4 und PS5? Xbox-Zeitexklusivität beträgt 6 Monate

Nachdem sich „Valheim“ auf dem PC seit Anfang 2021 erfolgreich durch den Early Access kämpfen konnte und von der Steam-Community sehr positiv aufgenommen wurde, sind seit letzter Woche auch Xbox-Spieler in der Lage, sich mit dem Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel zu beschäftigen.

PlayStation-Spieler hingegen schauen in die Röhre. Allerdings muss das nicht dauerhaft der Fall sein. Zwar gaben die Entwickler kürzlich bekannt, dass man im Moment nur auf die Xbox schaut. Allerdings könnte es sich dabei um eine vertraglich bedingte Aussage handeln.

Denn laut einer E-Mail, die Microsoft anlässlich der Veröffentlichung von „Valheim“ auf den Xbox-Konsolen herausgab, ist das Spiel für die Dauer von nur sechs Monaten ein zeitlich begrenzter Konsolenexklusivtitel. Das könnte darauf hindeuten, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch PlayStation-Spieler in den Genuss von „Valheim“ kommen werden.

Im Wortlaut heißt es: „Xbox-Konsolenexklusivität wird sich über eine begrenzte Zeit von sechs Monaten erstrecken.“ Dies öffnet entsprechend das Fenster für einen möglichen PS4- und PS5-Launch, sobald das 6-monatige Exklusivitätsfenster abgelaufen ist. Ob es dazu kommen wird, ist allerdings offen.

Entwicklung startete mit einem kleinen Team

„Valheim“ ist ein Survival- und Sandbox-Videospiel des schwedischen Entwicklers Iron Gate Studio und wird von Coffee Stain Studios veröffentlicht. Der Early Access startete am 2. Februar 2021 für Linux- und Windows-Nutzer über Steam und am 14. März 2023 für Xbox One- und Xbox Series X/S-Nutzer.

Für die Entwicklung von „Valheim“ zeichnete sich zunächst ein fünfköpfiges Team verantwortlich, das auf Richard Svenssons Entwicklungsarbeit aus einem Nebenprojekt aufbaute, an dem er in seiner Freizeit Hand anlegte. Einen Monat nach der Veröffentlichung war es eines der beliebtesten Spiele auf Steam.

Der Schauplatz von „Valheim“ ist ein Ort, an dem tote Wikinger ihre Eignung für die Hallen von Walhalla prüfen. Spieler starten zunächst ohne Ausrüstung und müssen feststellen, dass sie es mit dem Übel, das in Valheim sein Unwesen treibt, aufnehmen müssen, um in das nordische Jenseits zu gelangen.

Sobald ein einschlägiges neues Statement zu möglichen PlayStation-Fassungen folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Doch was haltet ihr von „Valheim“? Würdet ihr den Titel gerne auf der PS4 oder PS5 sehen?

