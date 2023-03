Horizon Forbidden West: Der Himmel wird euch umhauen, verspricht Guerrilla

Der Himmel von "Horizon Forbidden West" wurde für den "Burning Shores"-DLC weiter entwickelt. Dadurch fühle sich die Wolkenlandschaft nun wie eine weitere Umgebung an.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog erklärte Guerrilla Games ausführlich, wie die Himmelsumgebungen für „Burning Shores“ erweitert wurden. So realistisch wie nur möglich sollen die Wolken hier aussehen.

Im Jahr 2015 haben der Principal FX Artist Andrew Schneider und Principal Tech Programmer Nathan Vos Wolkensysteme erschaffen. Bestaunen durftet ihr sie erstmals in „Horizon Zero Dawn“. Für den Nachfolger baute das Entwicklerteam darauf weiter auf. Um dieses System weiterzuentwickeln, hat Guerrilla Games die Voxel-Technologie auf die nächste Stufe gebracht.

Als das Team dann einen Mittelweg zwischen Qualität und Performance gefunden hat, war das Ergebnis bemerkenswert. Auf jeder erdenklichen Höhe waren dichte und dynamische Wolkenbilder erkennbar.

„Diese Meisterleistung war nur machbar aufgrund harter Arbeit und der verbesserten Leistung der PlayStation 5“, teilt Community Manager Narae Lee.

Erkundet mit dem Sonnenflügel die Wolkenlandschaft

Dank diesen Wolkenformationen ist der Himmel nicht mehr nur ein Hintergrundelement, sondern auch eine weitere Umgebung. Und ihr könnt sie erkunden wie andere Areale auch.

„In der Wolkenlandschaft können Spieler Tunnel und Höhlen erkunden sowie weitere Überraschungen finden, die ihnen das Fliegen weiter versüßen werden“, heißt es.

Je nach Tageszeit fühlt sich euer Flug durch die Wolken deutlich anders an. Es verändert sich nämlich fortwährend die Qualität und die Richtung des Sonnenlichts. Lee zufolge fühlt sich dieses Erlebnis „atmosphärisch einzigartig“ an. Darüber hinaus deutet der Community Manager Gewitter an, die ihr aus nächster Nähe sehen werdet. Wie das aussieht, zeigt das oben eingebundene Bild.

Weitere Meldungen zu „Horizon Forbidden West“:

„Burning Shores“ erscheint am 19. April exklusiv für PS5. Auf der veralteten PS4 wäre unter anderem die thematisierte Wolkenlandschaft nicht möglich gewesen, weshalb sie außen vor bleibt.

Wer vorbestellen möchte, kann das seit einer Woche tun. Dadurch erhaltet ihr zwei Bonus-Inhalte.

