Harry Potter: TV-Serie führt zurück nach Hogwarts – Reboot-Gerücht

Nachdem „Hogwarts Legacy“ zu einem riesigen Erfolg wurde und die Bücher und Filme rund um Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley ohnehin als Blockbuster in die Geschichte eingingen, wäre es keine Überraschung, wenn das Universum rund um Zauberer und Hexen ein TV-Format erhält. Und tatsächlich könnte etwas in Arbeit sein, wie Bloomberg schreibt.

In einem Bericht der Publikation, die sich auf eine nicht näher genannte Quelle beruft, die mit der Situation vertraut sein soll, wird behauptet, dass eine Einigung mit HBO in greifbarer Nähe ist. Berichtet wird von mehreren Staffeln, die jeweils ein Buch der „Harry Potter“-Vorlage abdecken würden.

Die TV-Staffeln könnten der Serie mehr Raum geben, um Fans noch tiefer in die zauberhafte Welt der Bücher eintauchen zu lassen. Zudem wäre es weniger notwendig als bei den Originalfilmen, bestimmte Dinge aus der Vorlage herauszunehmen.

Deal laut IGN noch lange nicht in trockenen Tüchern

Die Quellen von IGN nahmen dem Gerücht allerdings etwas Wind aus den Segeln. So sei Warner Bros. „noch lange nicht in der Nähe eines Deals“, während das Projekt weiterhin in Gesprächen sei. Ebenfalls berichtet IGN, dass die Serie, sollte sie wirklich produziert werden, als HBO Max Original und nicht für HBO selbst entwickelt wird.

Letztendlich wird die Wiederbelebung von „Harry Potter“ über eine TV-Serie als Versuch der HBO-Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery angesehen, einige ihrer größten Marken neu zu starten. Diese Strategie wurde kürzlich mit der Ankündigung eines Reboots der „Herr der Ringe“-Filme untermauert. Mit dieser Produktion kommen die klassischen Bücher von J.R.R. Tolkien zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder auf die Leinwand.

Die Gerüchte über eine Serie rund um „Harry Potter“ geistern seit längerer Zeit durch das Internet. Allerdings gab es von Sarah Aubrey, Head of Originals bei HBO Max, im vergangenen Jahr einen kleinen Dämpfer, als sie gegenüber Variety erklärte, dass man „im Moment keine Serie in aktiver Entwicklung“ habe.

Ergänzend erklärte sie, dass das Unternehmen sehr darauf bedacht sei, „neue Inhalte für diese Fans zu schaffen und zu überlegen, was wir als Nächstes tun können“.

Das könnte euch zu Hogwarts Legacy interessieren:

Zunächst können sich „Harry Potter“-Fans in das kürzlich veröffentlichte Videospiel „Hogwarts Legacy“ stürzen, das allerdings in einer Zeit vor den bekannten Büchern spielt und nicht deren Protagonisten in den Fokus rückt. Gekauft werden kann der Titel unter anderem bei Amazon*.

