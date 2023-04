Cyberpunk 2077: Geschnittene Inhalte werden nicht grundlos entfernt

„Cyberpunk 2077“-Director Paweł Sasko erklärt einem Fan, was sich hinter geschnittenen Inhalten versteckt. Meist ist es eine bewusste Entscheidungen, bestimmten Content nicht mit ins Spiel zu nehmen.

Leider haben es nicht alle Inhalte nach „Cyberpunk 2077“ geschafft, die das Entwicklerteam im Vorfeld geplant hat. Es ist nicht unüblich, dass sich die Verantwortlichen im Laufe eines Entwicklungsprozesses dazu entscheiden, bereits entwickelten Content nicht in die Vollversion zu übernehmen.

In einem Live-Stream wurde „Cyberpunk 2077“-Director Paweł Sasko nun eine Frage zu geschnittenen Inhalten gestellt, die es nicht ins Spiel schaffen. Sasko erklärt, was es generell mit geschnittenen Inhalten auf sich hat und spricht dabei nicht nur von CD Projekts Titel.

Geschnittene Inhalte fehlen nicht ohne Grund

Sasko stellt direkt klar, dass er den Begriff „nicht genutzte Inhalte“ bevorzugt. Dass der Content nicht in der Vollversion enthalten sind, hat immer einen Grund. Der Entwickler hat die Aufgabe, zu entscheiden, welche Inhalte es ins Spiel schaffen und welche besser aussortiert werden. Dazu können Quests, Orte oder auch Gameplay-Mechaniken zählen.

Wenn die Dinge nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, den sich das Team für das fertige Produkt vorstellt, werden sie gnadenlos entfernt. Sasko selbst wird wohl einige Inhalte nicht ins Spiel gelassen haben, da er bei „Cyberpunk 2077“ als Senior Director fungierte.

Es handelt sich also um eine bewusste Entscheidung, bestimmte Dinge nicht ins Spiel aufzunehmen. Viele Dataminer stoßen ab und an auf geschnittenen Content und zeigen uns, welche Features wir mit der Vollversion eines Spiels verpassen. Doch Sasko erinnert uns daran, dass die Features wohl nicht so toll geworden wären, wenn sie es tatsächlich ins Spiel geschafft hätten.

Weitere Meldungen zu „Cyberpunk 2077“:

„Cyberpunk 2077“ erwartet momentan seinen ersten großen DLC namens „Phantom Liberty“. Es ist noch nicht bekannt, wann die Erweiterung erhältlich sein wird. Als Release-Zeitraum wird das Jahr 2023 angegeben.

Quelle: Twitch

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren