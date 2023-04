Steam: PlayStation erhöht in einigen Regionen die Preise

PlayStation hat an der Preisschraube gedreht und in einigen Regionen die Preise von Steam-Spielen erhöht. Während Deutschland nicht dabei ist, stellt sich die Frage, ob eine Ausweitung geplant ist.

Sony Interactive Entertainment hat offensichtlich die Preise der eigenen PC-Spiele auf Steam erhöht. Wie der Resetera-Nutzer Chairmanchuck herausfand, kosten Games wie „Sackboy A Big Adventure“ und „Returnal“ seit dieser Woche in Ländern wie Argentinien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Japan und Südkorea spürbar mehr.

Die Preise lassen sich über SteamDB überprüfen, wobei laut VGC festgestellt werden kann, dass andere PlayStation-Titel wie „God of War“ und „Spider-Man Remastered“ ähnliche Preiserhöhungen erfahren haben.

Höchster Preisanstieg in Argentinien

Prozentual betrachtet sind die Preiserhöhungen sehr unterschiedlich. In Kanada beispielsweise wurden die Preise für die vier genannten Spiele um bis zu 10 Dollar erhöht, was einer Steigerung von 14,5 bis 17 Prozent gegenüber dem Ausgangspreis entspricht. In Japan ging es um 29 bis 32,5 Prozent nach oben.

Argentinien scheint besonders betroffen zu sein: Der Preis von „God of War“ hat sich in dieser Woche mehr als verdoppelt, von 4.199 Pesos auf 8.499 Pesos. Gleiches gilt für den Preis von „Spider-Man Remastered“, während die Kosten von „Sackboy“ und „Returnal“ dort um 67 Prozent stiegen.

Sony hat die Preiserhöhungen bislang nicht in einem offiziellen Blog-Post angekündigt, wie es das Unternehmen bei der Preiserhöhung der PS5 für ausgewählte Regionen im August 2022 getan hat. Daher ist unklar, ob die Erhöhungen auf andere Länder und Anbieter ausgeweitet werden.

Die folgenden Preiserhöhungen wurden vorgenommen:

Argentinien : 4199-5999 Pesos auf 8499-9999 Pesos

: 4199-5999 Pesos auf 8499-9999 Pesos Kanada : $59.99-69.99 CAD auf $64.99-79.99 CAD

: $59.99-69.99 CAD auf $64.99-79.99 CAD Chile : 32000-39500 CLP auf 35000-42000 CLP

: 32000-39500 CLP auf 35000-42000 CLP China : 279-379 RMB auf 345-414 RMB

: 279-379 RMB auf 345-414 RMB Colombia : 159000-194000 Pesos auf 184000-219000 Pesos

: 159000-194000 Pesos auf 184000-219000 Pesos Japan : 4900-6490 Yen auf 6490-7590 Yen

: 4900-6490 Yen auf 6490-7590 Yen South Korea: 45880-58800 Won auf 52800-62800 Won

Sony geht davon aus, dass bis zum Jahr 2025 die Hälfte der eigenen Spiele auf PC und Mobilgeräten erscheinen werden. Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, glaubt aber auch, dass künftige Spiele von Sony mindestens ein Jahr lang exklusiv auf der Konsole erhältlich sein werden, bevor sie auf dem PC erscheinen. Eine mögliche Ausnahme bilden Live-Service-Spiele.

