PS4 & PS5: Die Neuerscheinungen der Woche mit Star Wars Jedi Survivor & mehr

Eine neue Woche steht vor der Tür und damit natürlich auch wieder einige neue Games für PS4 und PS5. Genauer dürft ihr euch auf satte 22 neue Spiele freuen, die in den nächsten Tagen ihren Weg in den Handel finden werden. Eine wirklich stattliche Anzahl! Welche Titel das genau sind, verraten wir euch wie immer in den nachfolgenden Zeilen.

Afterimage (PS4, PS5)

Release: 25. April 2023

Die von einer Gottheit erschaffene Welt Engardin steckt voller Wunder und auf eurer großen Reise werdet ihr viele davon mit eigenen Augen erblicken können. Doch nicht nur das, denn auf euch warten ebenfalls gewaltige Monster, umherziehende Geister und noch so viel mehr. Allerdings birgt diese Welt auch allerlei Geheimnisse und wird von Krisen erschüttert. Jedes Gebiet wartet mit ganz neuen Herausforderungen auf, die euch alles abverlangen sollen.

Im Action-RPG „Afterimage“ erwartet euch eine traditionelle 2D-Side-Scrolling-Erfahrung in bester Metroidvania-Manier. Die Verantwortlichen versprechen eine intuitive Steuerung in Kombination mit viele freischaltbaren Fähigkeiten und eine Semi-Open-World mit mehr als 15 Bereichen. Darüber hinaus soll euch das Fantasy-Abenteuer laut den Entwicklern im ersten Playthrough rund 25 bis 30 Stunden beschäftigen.

Strayed Lights (PS4, PS5)

Release: 25. April 2023

Ihr seid ein kleines Licht, das endlich hell aufleuchten möchte, doch das ist einfacher gesagt als getan. Die Welt wird von riesigen, deformierten Monstern bevölkert und ihr müsst euch gegen sie behaupten. Auf eurer Reise müsst ihr zudem Ruinen erkunden und alte Geheimnisse aufdecken.

Die Macher wollen euch in „Strayed Lights“ vor allem mit dem flotten Kampfsystem überzeugen, das blitzschnelle Wechsel zwischen Angriffen, Ausweichmanövern und Kontern erlaubt. Wenn ihr dabei im Flow bleibt, baut ihr so allmählich Energie für mächtige Finisher auf. Zudem dürfte auch der Soundtrack zu überzeugen wissen, immerhin stammt dieser aus der Feder von Austin Wintory, der bereits die Musik für „Abzû“, „Assassin’s Creed Syndicate“ und „Journey“ schrieb.

Trinity Trigger (PS4, PS5)

Release: 25. April 2023

Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Mannes Cyan, dem von den Göttern große Lasten auferlegt wurden. Von ihnen erhielt er den Mantel des Kriegers des Chaos und einer Kraft des Kriegers der Ordnung. Unser Protagonist muss zu einem großen Abenteuer aufbrechen, um dem Schicksal zu trotzen und die Welt zu retten. Cyan sowie seine beiden Gefährten Elise und Zantis werden dabei von merkwürdigen Wesen, sogenannten Triggern, begleitet, die sich in verschiedene Waffentypen verwandeln können.

„Trinity Trigger“ orientiert sich spielerisch an klassischen Rollenspielen der 199er und möchte deren Stärken mit den Vorzügen moderner Genreableger vereinen. Während eurer Reise könnt ihr immer zwischen den drei Spielfiguren wechseln und wahlweise dürfte ihr auch zusammen mit bis zu zwei Freunden in einem lokalen Koop-Modus losziehen.

Bramble: The Mountain King (PS4, PS5)

Release: 27. April 2023

Der junge Olle stürzt sich in ein aufregendes Abenteuer, um seine Schwester aus den Händen fieser Trolle zu befreien. Allerdings sind die Dinge in dieser Welt nicht immer, wie sie scheinen. Deshalb muss unser Held stets gut überlegen, ob er wirklich kämpfen oder lieber bedacht vorgehen will. Viele Gefahren warten auf euch!

Die Welt von „Bramble: The Mountain King“ ist von nordischen Sagen inspiriert und soll gleichzeitig sowohl schön als auch gefährlich sein. Doch nicht nur kleine Monster stellen sich Olle in den Weg, sondern ebenso größere Bossgegner. Diese spannende Reise soll euch einiges abverlangen.

Live a Live HD-2D Remake (PS4, PS5)

Release: 27. April 2023

In „Live a Live HD-2D Remake“ erlebt ihr Geschichten aus acht verschiedenen Epochen, die euch von der Steinzeit über den Wilden Westen bis hin in die Zukunft entführen. Die verschiedenen Handlungsstränge mögen zwar anfangs eher so wirken, als würden sie alle für sich stehen, doch im späteren Verlauf der Story laufen die unterschiedlichen Geschichten immer mehr zusammen und ergeben somit ein großes Ganzes.

Mit diesem Titel, der ursprünglich exklusiv für die Nintendo Switch erschien, erhaltet ihr eine klassische JRPG-Erfahrung, von der charmanten Retrooptik bis hin zu den Spielmechaniken. Diese unterscheiden sich übrigens teils deutlich voneinander, denn jede Epoche kommt mit eigenen Gameplay-Kniffen daher. In der Steinzeit gibt es beispielsweise lediglich primitive Waffen, während eure Charaktere im Wilden Westen bereits mit Revolvern hantieren dürfen.

Velocity Noodle (PS4, PS5)

Release: 27. April 2023

Ihr habt euch schon einmal als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines Lieferdienstes versucht? Dann könnt ihr euch vermutlich etwas in die virtuelle Haut eurer Spielfigur hineinversetzen, denn diese muss in diesem blitzschnellen 2D-Plattformer immer auf Zack sein, um all eure offenen Nudelbestellungen zeitig auszuliefern.

Während ihr euch geschmeidig durch die über 60 Levels bewegt, müsst ihr gefährlichen Fallen ausweichen und besondere Moves meistern. Eure Spielfigur kann beispielsweise die Kunst der Teleportation lernen, um noch schneller ans Ziel zu gelangen. Außerdem warten verschiedene Trophäen darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

Star Wars Jedi: Survivor (PS5)

Release: 28. April 2023

Seit seinem letzten großen Abenteuer sind fünf Jahre vergangen und Cal Kestis versucht gemeinsam mit seinen Freunden noch immer, die Galaxis ein Stück besser zu machen und den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Doch noch immer liegen der Schatten der Dunklen Seite der Macht und der des Galaktischen Imperiums über allem und als wäre das noch nicht genug, erhebt sich außerdem noch eine neue Bedrohung. Ob Cal & Co. auch diese Herausforderung meistern werden?

Mit „Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint der lange erwartete Nachfolger zum Überraschungshit aus dem Jahr 2019 und führt Cal Kestis‘ Geschichte weiter. Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts versprechen eine größere Welt, mehr Varianz im Lichtschwertkampf und neue Machtfähigkeiten. All das soll natürlich in einer spannenden neuen Geschichte verpackt sein, die rund neun Jahre vor den Ereignissen in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ angesiedelt ist. Doch Achtung, ausgehend von aktuellen Berichten müsst ihr viel freien Speicherplatz auf eurer PS5 haben!

Weitere Neuerscheinungen der Woche:

Smile for Me (24. April 2023)

DoraKone (25. April 2023)

Fairy Fencer F: Refrain Chord (25. April 2023)

R-Type Final 3 Evolved (25. April 2023)

Stranded: Alien Dawn (25. April 2023)

TramSim: Console Edition (25. April 2023)

ArcRunner (27. April 2023)

Omega Strikers (27. April 2023)

Protodroid DeLTA (27. April 2023)

The Creepy Syndrome (27. April 2023)

Tin Can (27. April 2023)

Drago Noka (28. April 2023)

Minabo: A Walk Through Life (28. April 2023)

Nuclear Blaze (28. April 2023)

Varney Lake (28. April 2023)

