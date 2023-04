Tekken 8: Gameplay & fliegende Fäuste – Trailer bestätigt einen weiteren Fan-Favoriten

Am Wochenende bestätigten die Entwickler von Bandai Namco Entertainment den nächsten spielbaren Charakter des kommenden Fighting-Titels "Tekken 8". Die Rede ist von Lili, die sich passend zu ihrer Ankündigung in einem Gameplay-Trailer zeigt.

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Gameplay-Trailers bestätigten die Entwickler von Bandai Namco Entertainment den nächsten spielbaren Charakter von „Tekken 8“.

Die Rede ist von der aus Monaco stammenden Kämpferin Emilie De Rochefort, die vor allem unter ihrem Spitznamen Lili bekannt ist. Lili hatte ihren ersten Auftritt in „Tekken 5: Dark Resurrection“ aus dem Jahr 2005 und tauchte von da an immer wieder in den letzten Titeln der langlebigen Fighting-Titel-Reihe auf.

Genau wie es bei den zuletzt bestätigten Charakteren der Fall war, zeigt sich passend zu ihrer Ankündigung auch Lili in einem Gameplay-Trailer, in dem euch ein näherer Blick auf den Kampfstil des Neuzugangs ermöglicht wird.

Harada deutet reichlich Charaktere zum Launch an

Unklar ist aktuell nicht nur, wann „Tekken 8“ im Endeffekt erscheinen soll. Darüber hinaus steht die Frage im Raum, mit wie vielen Kämpferinnen und Kämpfern der ambitionierte Fighting-Titel zum Launch aufwarten wird. Auf Nachfrage eines Nutzers nannte der für „Tekken 8“ verantwortliche Produzent Katsuhiro Harada zwar keine konkrete Zahl, merkte allerdings an, dass es deutlich mehr als bei Capcoms „Street Fighter 6“ sein werden.

„Street Fighter 6“ wird Anfang Juni 2023 veröffentlicht und zum Launch 18 unterschiedliche Charaktere bieten – darunter Fan-Favoriten wie Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka oder E. Honda. In den vergangenen Tagen deutete Harada zudem an, dass die Spielerinnen und Spieler vor dem Release von „Tekken 8“ die Möglichkeit erhalten könnten, im Rahmen einer Beta selbst Hand an den Fighting-Titel zu legen.

Da die Beta zu „Tekken 8“ bisher nicht offiziell angekündigt wurde, bleibt allerdings abzuwarten, wann mit dem Start der entsprechenden Tests zu rechnen ist.

„Tekken 8“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird zum Launch sowohl das Crossplay-Feature als auch einen Rollback-Netcode unterstützen.

