Tekken 8: Harada deutet Beta und hohe PC-Anforderungen für 4K-Gameplay an

In den vergangenen Tagen versorgte uns Game-Director Katsuhiro Harada mit verschiedenen interessanten Details zu „Tekken 8“ und wies unter anderem darauf hin, dass der kommende Fighting-Titel Gebrauch vom Crossplay-Feature machen und somit plattformübergreifende Matches ermöglichen wird.

Ergänzend dazu stellte sich Harada ausgewählten Fragen der Community und deutete auf Nachfrage eines Spielers an, dass wir vor dem Release von „Tekken 8“ die Gelegenheit erhalten werden, den Fighting-Titel im Rahmen einer Beta anzuspielen. Wann die Beta starten wird, verriet Harada allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass bei „Tekken 8“ aktuell noch auf geschlossene Alpha-Tests gesetzt wird.

Ein weiteres Thema, über das Harada sprach, ist die Darstellung des Fighting-Titels in der nativen 4K-Auflösung. Hier stimmte der Game-Director die PC-Gamer-Community auf recht hohe Systemanforderungen ein.

Spielerinnen und Spielern mit einem schwächeren PC-Gaming-System rät Harada daher dazu, auf die Konsolen-Version von „Tekken 8“ zu setzen. Der Game-Director zu den erwarteten Systemanforderungen im 4K-Modus: „Es ist noch nicht bestätigt, aber wenn Sie in nativ 4K spielen möchten, ist es umso besser, je höher die Spezifikationen sind. Eine Sache, die ich sagen kann, ist, dass ich empfehle, auf einer Konsole zu spielen, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der Sie sich um die technischen Spezifikationen Gedanken machen müssen.“

„Tekken 8“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und entsteht auf Basis der Unreal Engine 5. Wie Harada kürzlich einräumte, sind die Entwickler mit dem aktuellen grafischen Stand des Fighting-Titels noch nicht zufrieden.

Vor allem das Lighting bereite den Entwicklern Kopfzerbrechen. Anzumerken ist hier, dass die bislang präsentierten Trailer und Spielszenen auf Alpha-Builds basierten und daher nicht repräsentativ für das finale Spiel sind.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

Einen konkreten Releasetermin bekam „Tekken 8“ noch nicht spendiert. Bisher spricht Bandai Namco Entertainment lediglich von einem geplanten Release im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024).

It's not confirmed yet, but if you want to play 4K native, the higher the specs, the better.

One thing I can say is that if you are in an environment where you have to worry about specs, I recommend playing on a console. https://t.co/eGuouFn2GH

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 9, 2023