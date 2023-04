Unrecord: Nach unglaubwürdigem Trailer – Entwickler liefern Beweis für Echtheit

Der vom französischen Indie-Studio „DRAMA“ entwickelte First-Person-Shooter „Unrecord“ schlägt gerade seine Wellen durch das Internet. Vor kurzem wurde der erste Early-Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der wegen seiner beeindruckend realistischen Grafik für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Der Body-Cam-Shooter sieht so realistisch aus, dass viele User nicht von einer Echtheit des gezeigten Gameplays überzeugt waren. Das haben auch das Team um „Unrecord“ mitbekommen. Nun hat der leitende Entwickler Alexandre Spindler auf Twitter ein kurzes Statement zusammen mit einem Video veröffentlicht, welches die Anfangsszene aus dem Trailer in der Entwicklungsumgebung der Unreal Engine 5 zeigt.

In dieser kann er sich frei bewegen, schießen und nachladen. Das gezeigte Gameplay ist also tatsächlich echt. Trotzdem sollte niemand in Euphoriestürme über den ultrarealistischen Shooter ausbrechen. 2 Minuten Early-Gameplay sagen eben noch längst nicht alles über das finale Spiel aus. Falls es tatsächlich erscheint, heißt das immer noch nicht, dass es in allen Bereichen qualitativ an die Grafik herankommt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Studio liefert genauere Infos zu Gameplay und Konsolen-Release

Neben dem Beweis zur Echtheit des Trailers haben die Entwickler noch einige weitere Statements zu Gameplay und Release veröffentlicht. Einige skeptische User haben nämlich Zweifel geäußert, ob das hautnahe Miterleben eines Polizisteneinsatzes mit dazugehörigem Feuergefecht tatsächlich ein angenehmes Spielgefühl verursacht.

Dazu sagt das Studio, dass die Spieler erstmal abwarten sollen, wie die Handlung des Spiels letztendlich aufgebaut ist. Zusätzlich versichern sie, mit „Unrecord“ keinerlei politische Agenda verfolgen zu wollen und die Entwicklung komplett unabhängig von regionaler Politik vonstatten geht.

Weitere Meldungen zu Shootern:

Auch zu einer Konsolen-Version wurde sich dahingehend geäußert, dass die Entwickler keine Probleme mit einem Konsolen-Release sehen. Genau festgelegt haben sie sich aber noch nicht. Generell bleibt abzuwarten, ob „Unrecord“ überhaupt als vollständiges Spiel erscheint. Sicher ist das nämlich noch lange nicht, und ein Release noch dieses Jahr ist sowieso so ziemlich ausgeschlossen.

Weitere Meldungen zu Unrecord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren