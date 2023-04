Activision Blizzard: Bobby Kotick meldet sich nach CMA-Blockade zu Wort

Die britische Regulierungsbehörde hat am Nachmittag ihre Entscheidung über die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft veröffentlicht. Der Deal wird von der CMA blockiert, da die Prüfer Wettbewerbsnachteile auf dem Cloud-Gaming-Markt sehen. Die Hintergründe sind hier zusammengefasst.

Kampflos aufgeben möchte Microsoft allerdings nicht. In einem ersten Statement gab der Tech-Konzern hinter der Xbox bekannt, dass man gegen die Entscheidung der CMA Berufung einlegen werde.

Bobby Kotick gibt Erklärung heraus

Auch Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, gab sich in einer nachgereichten Erklärung kämpferisch. Laut seiner Ansicht sei das letzte Wort noch nicht gesprochen und zusammen mit Microsoft werde man weiterhin daran arbeiten, fusionieren zu können.

„Heute hat die britische Regulierungsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) entschieden, unsere Fusion mit Microsoft nicht zu genehmigen. Das ist nicht die Nachricht, die wir uns gewünscht haben – aber es ist noch lange nicht das letzte Wort über diesen Deal“, so Kotick.

Zusammen mit Microsoft möchte der Publisher die Entscheidung der Wettbewerbshüter anfechten und man habe bereits mit der Arbeit begonnen, um bei der zuständigen Stelle Berufung einzulegen. Laut Kotick seien die Fakten auf der Seite von Microsoft sowie Activision Blizzard und die Übernahme werde gut für den Wettbewerb sein, was die CMA allerdings in Bezug auf den Cloud-Gaming-Markt ganz anders sieht.

Kotick weiter: „Das Vereinigte Königreich hofft, seine Führungsposition im Technologiebereich auszubauen. Und ein Zusammenschluss von Microsoft und Activision würde genau das bewirken. In einer Zeit, in der die Bereiche maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz florieren, wissen wir, dass der britische Markt von Microsofts Stärke in beiden Bereichen profitieren würde, ebenso wie von unserer Fähigkeit, diese Technologien sofort einzusetzen.“

Stattdessen würde die Entscheidung der CMA Investitionen, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten britischen Spieleindustrie verhindern, meint der Activision Blizzard-Chef.

Im weiteren Verlauf seines Statements scheint Kotick daran zu zweifeln, dass die Prüfer der CMA den Videospielmarkt überhaupt verstehen würden: „Ich werde alles tun, was ich persönlich tun kann, um für uns zu werben und den Regulierungsbehörden zu helfen, die Wettbewerbsdynamik in unserer Branche zu verstehen.“

Seit einigen Wochen machte es eher den Anschein, dass die britische Aufsichtsbehörde das Geschäft genehmigen wird. Während die CMA im Februar vorläufig feststellte, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb einschränken und „zu höheren Preisen, weniger Auswahl oder weniger Innovation für britische Spieler führen“ könnte, hob sie ihre Entscheidung einen Monat später teilweise auf und verwies darauf, dass zumindest auf dem Konsolenmarkt keine negativen Auswirkungen zu befürchten seien.

Der Cloud-Gaming-Markt wurde hingegen weiter kritisch beäugt und laut der CMA versäumte es Microsoft, die Bedenken auszuräumen.

