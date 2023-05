Forspoken: Ab in die Vergangenheit – Gameplay-Trailer zum „In Tanta We Trust“-DLC

"In Tanta We Trust" ist auf dem Weg.

In diesem Monat bekommen die Spieler von „Forspoken“ eine Download-Erweiterung. Genauer gesagt am 26. Mai, während die Early-Access-Phase schon drei Tage vorher startet. Wer die Deluxe Edition gekauft hat, darf also schon am 23. Mai loslegen.

Freys Reise ist noch nicht zu Ende: Die New Yorkerin sucht nach einer Chance, das Land Athia für immer von den schwerwiegenden Folgen des Bruchs zu befreien. Dabei folgt sie einer geheimnisvollen Stimme, die sie zurück in die Vergangenheit führt.

Plötzlich findet sich die Heldin in einer verwüsteten Umgebung wieder. Warum Athia sich im Krieg befindet und wer dafür verantwortlich ist, muss Frey in ihrem neuen Abenteuer herausfinden. Zusammen mit Tanta Cina und einer neuen magischen Fähigkeit zieht sie los, um das Land erneut zu retten.

Neue Zauber und Gegner

Was genau ihr in diesem DLC erleben werdet, seht ihr heute in einem Gameplay-Trailer. Nicht nur neue Zauberangriffe, sondern auch neue Gegner treten im Video auf.

Am 24. Januar kam „Forspoken“ für PS5 und PC auf den Markt. Wegen den vielen durchwachsenen Rückmeldungen und den schwachen Verkäufen müssen wir das magische Action-Rollenspiel klar als Flop bezeichnen. Vielleicht kommt zumindest der Story-DLC etwas besser an.

Für die physische PS5-Edition zahlt ihr momentan auf Amazon 51,91 Euro. Was der DLC kostet, ist im Moment noch nicht bekannt.

