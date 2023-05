Dead Rising: Rückkehr der Reihe könnte sich anbahnen

Seit längerer Zeit werden ältere Marken neu belebt, was auch für den einen oder anderen Zombie-Titel gilt. Neuste Franchise im Bunde könnte „Dead Rising“ sein, das einem aktuellen Bericht zufolge zurückkehren wird. Erfahren haben möchte davon der Journalist Jez Corden, der seine recht rudimentären Erkenntnisse auf Twitter teilte.

„Wenn ihr ein Fan von Dead Rising seid, es könnte sich auch für euch etwas am Horizont abzeichnen…“, so Corden zunächst auf Twitter, ohne näher ins Detail zu gehen.

Später schickte er einen weiteren Tweet hinterher, in dem die Aussage folgte, dass er zu den unterstützten Plattformen noch nichts sagen könne: „Ich bin mir nicht sicher, was die Plattformen angeht, aber ich habe gehört, dass die Franchise zurückkommen könnte.“

„Könnte“ ist natürlich weit entfernt von einer Bestätigung oder einer selbstsicheren Einschätzung. Allerdings dürfte Corden das Gerücht nicht ohne Hintergrundinformationen in die Welt gesetzt haben.

Auch andere Marken kehren zurück

Dass ältere Zombie-Reihen durchaus noch einmal zu einem Erfolg werden können, zeigte jüngste die Veröffentlichung von „Dead Island 2“, das fast zwölf Jahre nach dem Release des ersten Teils auf den Markt kam. Auslöser der langen Wartezeit war allerdings eine sehr holprige Entwicklung, bei der es zu mehreren Entwicklerwechseln kam.

Dass zu „Dead Rising“ tatsächlich etwas in der Pipeline sein könnte, deute Capcom schon vor mehreren Jahren an. So widmete sich der Entwickler und Publisher in einem Geschäftsbericht einigen „überragenden, proprietären Inhalten“. In die Liste wurde auch „Dead Rising“ aufgenommen, was damals die Hoffnung auf weitere Entwicklungen aufflammen ließ.

Die „Dead Rising“-Reihe widmet sich dem Überleben in einer von Zombies überrannten Stadt. Spieler übernehmen die Kontrolle über einen Charakter, der in einer offenen Welt herumlaufen und nach Überlebenden suchen muss, während er gleichzeitig gegen Horden von Zombies kämpft.

Die Quelle, die sich für die „Dead Rising“-Tweets verantwortlich zeichnet, warf übrigens weitere Gerüchte ins Rennen. So wurde noch einmal betont, dass Sony mit Konami mehrere Exklusivvereinbarungen eingegangen sei. Unsere Meldung zu diesem Thema lest ihr hier.

