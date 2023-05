Final Fantasy XVI: Gameplay-Trailer zeigen die Mitstreiter, die Eikons und mehr

Zur Einstimmung auf den nahenden Release von „Final Fantasy XVI“ startete Square Enix eine Trailer-Reihe, in der ausgewählte Elemente des Rollenspiels näher beleuchtet werden – darunter der für Anfänger konzipierte Story-Modus oder der vierbeinige Begleiter Torgal.

Weitere Videos der Trailer-Reihe ermöglichen euch einen Blick auf den Einsatz eurer Mitstreiter im Kampf, das Fertigkeiten-Menü oder die magischen Fähigkeiten der Eikons. Sollten euch die präsentierten Spielszenen bekannt vorkommen, dann spielt euch euer Gedächtnis keineswegs einen Streich.

Die besagten Trailer wurden vor ein paar Tagen bereits in einer japanischen Fassung veröffentlicht und stehen in einer lokalisierten Version ab sofort auch für westliche Spielerinnen und Spieler bereit.

Die legendäre Rollenspielserie kehrt zurück

Mit „Final Fantasy XVI“ feiert die langlebige Rollenspielreihe aus dem Hause Square Enix ihr Comeback und wird euch vorerst exklusiv auf der PlayStation 5 in die Rolle des Protagonisten Clive Rosfield, den erstgeborenen Sohn des Großherzogs von Rosaria, versetzen. Von Clive erwarteten alle, dass er eines Tages die Flammen des legendären Phönix erben und als dessen Dominus erwachen würde.

Nachdem sich die Esper Ifrit als Spielverderber entpuppte und die Karriere von Clive auf tragische Art und Weise scheitern ließ, entschied sich der Hauptcharakter von „Final Fantasy XVI“ dazu, den Pfad der Rache zu beschreiten. Die Geschichte des Rollenspiels versetzt euch in eine magische Welt, in der die Menschen über Jahrhunderte von der Kraft der Kristalle profitieren, die das Wirken von Magie ermöglichten und als Grundlage allen Lebens fungierten.

Die Geschichte von „Final Fantasy XVI“ setzt zu einer Zeit ein, in der die Kraft der Kristalle langsam aber sicher nachlässt, was zu einer drohenden Finsternis führt, die in erbarmungslosen Kämpfen um die letzten Strahlen der Kristalle gipfelt.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht.

