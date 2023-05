Final Fantasy XVI: Der beste Freund des Helden – Neuer Trailer zeigt Torgal in Aktion

Zu den größten Titeln der kommenden Monate gehört Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, das in wenigen Wochen exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Kurz vor dem Release des ambitionierten Rollenspiel-Abenteuers startete Square Enix eine neue Trailer-Serie, in der auf ausgewählte Elemente von „Final Fantasy XVI“ eingegangen wird. Nachdem vor wenigen Tagen der Story-Modus für Anfänger etwas näher vorgestellt wurde, dreht sich im frisch veröffentlichten Trailer alles um Torgal.

Bei Torgal haben wir es mit dem vierbeinigen Begleiter von Clive Rosfield zu tun, der dem Protagonisten in verschiedenen Bereichen hilfreich zur Seite steht – darunter im Kampf.

Die Dämmerung bricht über Valisthea hinein

In „Final Fantasy XVI“ führt euer Weg in die magische Welt von von Valisthea. Nach Jahrzehnten des Friedens sehen sich die Bewohner von Valisthea mit einer drohenden Finsternis konfrontiert. Laut der offiziellen Beschreibung der Handlung strömten die Menschen über Jahrhunderte zu den sogenannten Mutterkristallen, um ihren Segen zu empfangen. Dieser bestand aus einer reichen Menge an Äther, die das Wirken von Magie ermöglicht und als Grundlage des Lebens fungiert.

In einer Zeit, in der die Macht der Kristalle nachlässt und sich das unbewohnbare tote Land weiter ausweitet, nimmt der Kampf um die letzten Strahlen des kristallenen Lichts immer verzweifeltere Züge an. In dieser düsteren Zeit erwachen diejenigen, die glauben, dass das Erbe der Kristalle das Schicksal der Menschheit lange genug geprägt hat.

Ihr schlüpft in „Final Fantasy XVI“ in die Rolle des Protagonisten Clive Rosfield, den erstgeborenen Sohn des Großherzogs von Rosaria, von dem alle erwarteten, dass er die Flammen des legendären Phönix erben und als dessen Dominus erwachen würde. Allerdings sorgte die mächtige Esper Ifrit dafür, dass seine Karriere auf tragische Art und Weise scheiterte, was Clive Rosfield auf den dunklen Weg der Rache führte.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht.

