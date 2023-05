Final Fantasy XVI: Kein Release in Saudi-Arabien aus diesem Grund

Während sich gefühlt alle Spieler weltweit auf „Final Fantasy XVI“ freuen, muss die erste Nation auf das Action-Rollenspiel verzichten. In Saudi-Arabien hat die zuständige Behörde die Veröffentlichung nämlich nicht genehmigt.

Warum sich die saudi-arabische Behörde für Medien so entschieden hat, erklärten sie in ihrem diesbezüglichen Twitter-Beitrag. Die Verantwortlichen schreiben darin, dass Square Enix sich nicht dazu bereit erklärte, die „notwendigen Änderungen“ vorzunehmen.

Insider-Gaming ist der Meinung: Durch den gestrichenen Release ist auch eine Markteinführung in den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten unwahrscheinlich.

Verbotene Spiele und Filme sind in Saudi-Arabien keine Seltenheit. Auch die weltbekannten Spielereihen „Grand Theft Auto“ und „God of War“ sind dort verboten. Genau so wie „The Last of Us Part II“ von Naughty Dog. Nun gesellt sich der 16. „Final Fantasy“-Ableger dazu.

Meist ist einer oder mehrere dieser Gründe dafür verantwortlich:

Gewalt

Glücksspiel

Nacktheit

sexuelle Inhalte

Konsum von Alkohol und Drogen

Umfangreiche Investitionen in Saudi-Arabien

Es handelt sich gerade um das Land, das in die Gaming-Industrie tiefer einsteigen möchte. So berichteten wir im September 2022 von den Plänen der dort ansässigen Savvy Games Group. 37,8 Milliarden US-Dollar stellten sie für Investitionen bereit. Zudem hat der Public Investmend Found immer weiter den Anteil an Nintendo erhöht. Auch in Capcom und Nexon hat der Staatsfond investiert.

Laut Kronprinz Mohammed bin Salman soll Saudi-Arabien bis 2030 das „ultimative Drehkreuz für den Spiele- und eSports-Sektor“ werden. Geplant seien unter anderem 250 Spieleunternehmen im Land.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

„Final Fantasy XVI“ ist ab dem 22. Juni vorerst exklusiv für PS5 erhältlich. Nach dem längst verkündeten Goldstatus ist eine Verschiebung ausgeschlossen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt kommen übrigens auch die PC-Spieler in den Genuss.

