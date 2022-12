Final Fantasy XVI: Blut, Gewalt und mehr – Rollenspiel erhält von ESRB das M17+-Rating

In den USA wurde das Rollenspiel "Final Fantasy XVI" vom Entertainment Software Rating Board mit einer Alterseinstufung versehen. Wie sich dieser entnehmen lässt, haben wir es hier offenbar mit dem bisher düstersten Ableger der langlebigen RPG-Serie zu tun.

Wie auf den The Game Awards2022 bekannt gegeben wurde, wird das Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ im Juni des kommenden Jahres für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Ergänzend dazu wurde das Fantasy-Abenteuer, das unter der Aufsicht von Square Enix-Veteran Naoki Yoshida entstand, in den USA mit einer Alterseinstufung versehen. In Nordamerika bedachte das Entertainment Software Rating Board „Final Fantasy XVI“ mit dem M17+-Rating, das verdeutlicht, dass sich das Rollenspiel an ein volljähriges Publikum richtet.

Genau wie bei der Alterseinstufung, die uns Anfang des Monats aus Brasilien erreichte, ist auch in der Begründung des Entertainment Software Rating Boards von Blut, Gewalt, teilweiser Nacktheit und anderen Elemente die Rede, die darauf hindeuten, dass wir es hier mit dem bisher düstersten Ableger der „Final Fantasy“-Serie zu tun haben.

Die Begründung des ESRB im Wortlaut

In der Begründung der Alterseinstufung führt das ESRB aus: „In den Zwischensequenzen werden weitere Gewalttaten und Bluttaten gezeigt: Die von einem Schwert abgetrennten Hände einer Figur. Die Kehle einer Wache, die mit einem Messer aufgeschlitzt wurde. Ein durch die Brust aufgespießter Charakter oder die Schulter eines Gefangenen, die von der Klinge eines Vernehmers durchstochen und verdreht wurde.“

Weiter heißt es: „Im Spiel gibt es zudem sexuelle Inhalte: Eine Figur, die einen Mann im Bett streichelt. Hinweise auf Prostitution – sexuelles Stöhnen in einem Bordell. Dialoge wie ‚Ich zeige es Ihnen gerne … sofern ich es mir leisten kann‘ und ‚… vielen Dank für Ihren Service. Meine Kammer ist gleich oben.‘ Einige Charaktere werden mit teilweise entblößten Brüsten und Gesäß dargestellt. Im Spiel sind auch die Wörter ‚f**k‘ und ’sh*t‘ zu hören.“

Ab wie vielen Jahren „Final Fantasy XVI“ in Deutschland freigegeben wird, ist aktuell noch unklar. Das Rollenspiel erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 und wird unter anderem in Form einer rund 350 Euro teuren Collector’s Edition veröffentlicht.

Welche Inhalte für den stattlichen Preis geboten werden, verrät euch die offizielle Produktbeschreibung in Square Enix‘ Online-Store.

