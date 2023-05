Alan Wake 2: Alan-Darsteller Matthew Porretta nennt möglichen Releasemonat

Bisher wissen wir nur, dass der Survival-Horror-Titel "Alan Wake 2" für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist. Im Rahmen des aktuellen "Monsters, Madness and Magic"-Podcasts könnte Alan Wake-Darsteller Matthew Porretta den Veröffentlichungszeitraum eingegrenzt haben.

Geht es nach den verantwortlichen Entwicklern von Remedy Entertainment, dann wird es sich beim Survival-Horror-Abenteuer „Alan Wake 2“ um einen der größten Titel des Jahres 2023 handeln.

Während das finnische Studio bislang nur von einer geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr sprach, könnte Matthew Porretta, der Darsteller des Protagonisten Alan Wake, den Releasezeitraum des Nachfolgers eingegrenzt haben.

So plauderte Porretta im Interview mit dem „Monsters, Madness and Magic“-Podcast über die Arbeiten an „Alan Wake 2“ und deutete an, dass der Release des Horror-Titels für den Oktober 2023 angesetzt ist.

Porretta: „Ich habe daran gearbeitet. Es soll im Oktober erscheinen. Wir arbeiten gerade daran. Tatsächlich war ich erst letzte Woche in Finnland. Das ist das Herkunftsland des Unternehmens – Remedy. Es sind erstaunliche Leute.“

Remedy verfolgt einen eigenen Horror-Ansatz

Angaben, die vorerst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden sollten, da eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung seitens Remedy Entertainment noch aussteht. Das letzte Status-Update zu „Alan Wake 2“ stammt aus dem vergangenen Monat, in dem das finnische Studio bekannt gab, dass sich der Nachfolger in der finalen Entwicklungsphase befindet und weiterhin für einen Release im Jahr 2023 vorgesehen ist.

Wann mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung zu rechnen ist, ist weiter unklar. Bezüglich der spielerischen Umsetzung ließen die kreativen Köpfe von Remedy Entertainment bereits vor ein paar Monaten verlauten, dass es dem Studio darum geht, dem Genre des Survival-Horrors seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken.

Ohne näher ins Detail zu gehen, führte Game-Director Kyle Rowley diesbezüglich aus: „Was ich sagen möchte, ist, dass wir sehr gerne einen Pflock in den Boden stecken und sagen, dass wir Remedys Version des Survival-Horror-Genres erschaffen. Gameplay, Erzählung, Atmosphäre, Musik – es singt alles vom selben Hymnenblatt, und das war uns von Anfang an sehr wichtig.“

„Alan Wake 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird laut dem „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker auf beeindruckende Art und Weise Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Hardware machen.

