Remedy: Status-Updates zu Alan Wake 2, Max Payne 1&2, Control 2 und mehr

Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes gab Remedy bekannt, dass sich „Alan Wake 2“, eine Fortsetzung des Horrortitels aus dem Jahr 2010, in der Endphase der Produktion befindet.

Demnach sei der Titel auf dem Weg, ein „großartiges Spiel zu werden“, das alle bei Remedy begeistert. „Wir haben mit der letzten großen Phase der Produktion begonnen, um das Spiel für die Veröffentlichung im Laufe des Jahres vorzubereiten. Das Projekt ist personell voll besetzt. Aber wir werden die Größe des Teams schrittweise reduzieren können, während wir uns dem Launch nähern“, so das Unternehmen.

Remedy hatte den Fans im Vorfeld versichert, dass der Survival-Horror-Titel im Jahr 2023 auf den Markt kommen wird. Im Februar dieses Jahres folgte die Meldung, dass das Spiel von Anfang bis Ende durchgespielt werden kann. Die Entwicklung von „Alan Wake 2“ erfolgt für PS5, PC und Xbox Series X/S.

So steht es um die anderen Spiele von Remedy

Die freigewordenen Entwickler, die schrittweise nicht mehr für „Alan Wake 2“ benötigt werden, sollen sich an anderen Spielprojekten beteiligen, die in die nächsten Entwicklungsphasen gehen. Auch zu ihnen wurden ein paar Worte verloren.

Im vergangenen November bestätigte das Studio, dass mit den Arbeiten an „Control 2“ begonnen wurde, während ein Multiplayer-Spinoff mit dem Codenamen „Condor“ ebenfalls schon seit einiger Zeit in der Mache ist.

Im Rahmen des jüngsten Finanzberichtes gab Tero Virtala, der CEO von Remedy Entertainment, Auskunft über den Entwicklungsfortschritt beider Spiele und betonte, dass sie hinter den Kulissen gute Fortschritte machen und sich noch in der Proof-of-Concept-Phase befinden.

Bisher habe sich das Entwicklerteam im Fall von „Control 2“ auf den Aufbau der Welt und die Spielmechanik konzentriert, während sich das Team bei „Condor“ auf die Entwicklung des visuellen Ziels des Spiels fokussiert hatte.

„Control 2, das im Januar in die Proof-of-Concept-Phase übergegangen ist, hat gute Fortschritte gemacht“, so Virtala. „Während des ersten Quartals konzentrierte sich das Entwicklungsteam auf den Aufbau der Welt und die Spielmechanik. Darüber hinaus haben wir das visuelle Ziel des Spiels entwickelt. Codename Condor, ein kooperatives Multiplayer-Spiel in der Welt von Control, hat seine stetigen Fortschritte in der Proof-of-Concept-Phase fortgesetzt.“

Und was ist mit Max Payne 1&2?

Die Remakes von „Max Payne 1&2“ kamen ebenfalls gut voran und im ersten Quartal sei das Projekt in das Proof-of-Concept-Stadium übergegangen. „Das Entwicklerteam hat effizient daran gearbeitet, die Schlüsselelemente von Max Payne zu beweisen und das Spiel in hoher Qualität auf die heutigen Konsolen und PCs zu bringen. Wir gehen davon aus, dass das Projekt weiterhin gut vorankommt und die Teamgröße gegen Ende des Jahres schrittweise erweitert wird“, so Virtala.

Das Remake-Projekt befindet sich somit noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Und unter Berücksichtigung der anderen laufenden Arbeiten bei Remedy scheint es, dass die Veröffentlichung noch in weiter Ferne liegt.

