Alan Wake 2: Insider spricht von einem „echten Next-Gen-Showcase“

Aktuell befinden sich beim finnischen Entwicklerstudio Remedy Entertainment gleich mehrere große Projekte in Arbeit – darunter der Horror-Titel „Alan Wake 2“.

Angesichts der Tatsache, dass der Nachfolger zum Mystery-Thriller aus dem Jahr 2010 noch 2023 veröffentlicht werden soll, ist es um „Alan Wake 2“ nach wie vor verdächtig still. Dies muss laut dem „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker jedoch kein schlechtes Zeichen sein.

Stattdessen möchte Baker erfahren haben, dass die Entwicklung von „Alan Wake 2“ große Fortschritte macht. Weiter führte der Insider aus, dass wir uns laut seinen Quellen auf einen Nachfolger freuen dürfen, der eine „echte Next-Gen-Erfahrung verspricht“ und die technischen Möglichkeiten der aktuellen Hardware unter Beweis stellt.

Da sich die Entwickler von Remedy Entertainment bezüglich „Alan Wake 2“ nach wie vor in Schweigen hüllen, kann nur spekuliert werden, wann mit einer ausführlichen Präsentation des Nachfolgers zu rechnen ist. Denkbar wäre, dass es im Rahmen des Start-Events zum diesjährigen Summer Game Fest am 8. Juni 2023 so weit sein wird.

Verstand sich das originale „Alan Wake“ noch als ein klassischer Mystery-Thriller, möchte das Studio beim Nachfolger spielerisch neue Wege gehen und spricht von einer waschechten Survival-Horror-Erfahrung, mit der Remedy Entertainment dem Genre seinen eigenen Stempel aufdrücken möchte.

Das letzte Status-Update zu „Alan Wake 2“ stammt aus dem Februar dieses Jahres, als Remedy Entertainment verlauten ließ, dass der Horror-Titel ein Stadium erreicht hat, das es den Entwicklern ermöglicht, die Kampagne von Anfang bis Ende durchzuspielen. „Alan Wake 2 befindet sich in voller Produktion. Das Spiel wird bald mit allen Inhalten ausgestattet sein und ist von Anfang bis Ende spielbar. Dann werden wir uns daran machen, das Erlebnis aufzupolieren“, hieß es im letzten Finanzbericht des finnischen Studios.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

„Alan Wake 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

I’m hearing Alan Wake 2 is pretty far along and will be a true next gen showcase. Seems that Fortnite money is going a long way

— Nick  (@Shpeshal_Nick) April 18, 2023