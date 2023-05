Metal Gear Solid 3 Remake: Kein PS5-Exklusivtitel, aber für PS Showcase vorgesehen

In dieser Woche könnte Konami die Remake-Pläne zum Klassiker "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" offiziell machen. Allerdings scheint es sich hierbei entgegen vorheriger Gerüchte nicht um einen PS5-Exklusivtitel zu handeln.

Zum Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ kursiert ein weiteres Gerücht. So behauptet der meist gut informierte Tom Henderson, dass der Titel am kommenden Mittwoch während des neusten PlayStation Showcase zu sehen sein wird.

Während die Vorstellung von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ im Rahmen der Show durchaus erwartet wurde, räumte der Insider mit einem Gerücht auf: So soll es sich beim Remake um keinen Titel handeln, der exklusiv für die PS5 veröffentlicht wird. Stattdessen können sich auch PC- und Xbox Series X/S-Spieler auf einen Launch einstellen.

„Insider Gaming-Quellen haben verraten, dass das Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam erscheinen wird. Es ist derzeit unklar, ob die PlayStation-Version irgendeine Form von exklusiven Rechten in Bezug auf Marketing oder möglichen DLC hat“, so Henderson auf Insider Gaming.

Angeblich bei Virtuous in Arbeit

Während sich Konami bisher bedeckt hielt und keine Bestätigung für das Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ herausgab, brodelt die Gerüchteküche seit etwa eineinhalb Jahren. Unter anderem war Virtuous als Entwickler im Gespräch.

Vorherigen Berichten zufolge wird das Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ im Jahr 2024 erscheinen. Und bevor die E3 2023 abgesagt wurde, kam die Vermutung auf, dass der Titel während dieser Show zusammen mit einem neuen „Castlevania“-Spiel angekündigt wird.

Ob sich Hendersons Aussagen bewahrheiten, erfahren wir schon in wenigen Tagen. Der PlayStation Showcase findet am 24. Mai 2023 statt. Weitere Details samt Uhrzeit, Umfang und Streamingmöglichkeiten halten wir in dieser Meldung bereit.

Das ursprüngliche „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ wurde 2004 für PS2 veröffentlicht und später als „MGS3: Subsistence“ mit einer Reihe von neuen Features neu aufgelegt. 2012 folgte eine 3DS-Version. Bis 2021 wurde das Spiel weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft.

