Alone in the Dark: Horror-Reboot diese Woche im Spotlight

Alone in the Dark:

Diese Woche findet ein Spotlight-Event zum "Alone in the Dark"-Reboot statt. THQ Nordic lud dazu einen kurzen Trailer hoch.

"Alone in the Dark" wurde letzten August angekündigt.

Pieces Interactive und THQ Nordic veranstalten am 25. Mai einen Livestream zu „Alone in the Dark“. Wer die Übertragung hierzulande verfolgen möchte, muss eine Nachtschicht einlegen: Um zwei Uhr nach mitteleuropäischer Zeit geht es los. Verfolgen könnt ihr das Ganze über YouTube oder Twitch.

Worum es hier geht? Die Verantwortlichen des Horror-Reboots möchten Antworten auf „einige der drängendsten Fragen“ geben. Sowohl neue Einblicke als auch „unerwartete Enthüllungen“ sind geplant. Seid also gespannt.

„Alone in the Dark“ befindet sich für PS5, Xbox Series und PC in Entwicklung. Wann genau das Horrorspiel erscheint, ist noch unbekannt. Möglicherweise geht das Team am Donnerstag darauf ein.

Was euch ungefähr erwartet, könnt ihr unserem „Angespielt„-Bericht entnehmen. Auf der letzten Gamescom hatten wir die Gelegenheit, das Adventure anzutesten.

Psycho-Horror soll hier auf Southern Gothic treffen. Zu Beginn wählt ihr einen von zwei Protagonisten aus, um anschließend die finsteren Umgebungen zu erkunden. Dabei müsst ihr natürlich grauenerregende Kreaturen bekämpfen und Rätsel lösen.

Euch führt es zurück in die 1920er-Jahre. Als der Onkel von Protagonistin Emily Hartwood verschwunden, begibt sie sich mit Privatdetektiv Edward Carnby in ein Heim für psychisch kranke Menschen. Die beiden erleben an diesem Ort ein schauriges Abenteuer, das ihr Denken völlig auf den Kopf stellt.

Der Trailer zum Spotlight liefert schon mal die passende Atmosphäre:

