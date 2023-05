Visual Arts: Entlassungen nach der Verkleinerung des The Last of Us-Multiplayer-Titels?

Aktuellen Berichten zufolge kam es zuletzt auch beim PlayStation Studio Visual Arts zu Entlassungen. Darüber hinaus erreichte uns das Gerücht, dass das Multiplayer-Projekt zu "The Last of Us" verkleinert wurde, was im Endeffekt zu den Entlassungen geführt haben soll.

Wurde das Multiplayer-Projekt zu "The Last of Us" verkleinert?

In den vergangenen Tagen erreichten uns gleich mehrfach Berichte zu Entlassungen, von denen unterschiedliche Studios betroffen waren – darunter Final Strike Games und Deviation Games, die an Exklusiv-Titeln für die PS5 arbeiteten beziehungsweise arbeiten.

Zudem wurden die „Concrete Genie“-Macher von Pixel Opus komplett geschlossen. Aktuellen Berichten zufolge kam es bei einem weiteren PlayStation Studio zu Entlassungen. Die Rede ist Visual Arts, einem Studio, das die verschiedenen Teams der PlayStation Studios im Bereich der Animationen und weiterer künstlerischer Aufgaben unterstützt.

Wie John Borba, der zuletzt als Projektkoordinator bei Visual Arts tätig war, berichtet, gehörte er zu den Angestellten des Studios, die aufgrund „der Optimierung des Budgets und der Anpassung eines großen AAA-Multiplayer-Projekts“ entlassen wurden.

Spricht Borba vom Multiplayer-Projekt zu The Last of Us?

Die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment wollten die Berichte um die Entlassungen bei Visual Arts bisher nicht bestätigen. Selbiges gilt für das Gerücht, dass sich Borba bei seinen Aussagen auf das Multiplayer-Projekt zu „The Last of Us“ beziehen könnte, das sich bereits seit einer ganzen Weile bei den Serienschöpfern von Naughty Dog in Entwicklung befindet.

Laut dem gut vernetzten Industrie-Insider und Bloomberg-Journalisten Jason Schreier soll es bei der Entwicklung des Multiplayer-Titels intern zu diversen Problemen gekommen sein. Die holprige Entwicklung führte laut Schreier dazu, dass Naughty Dog das Projekt neu bewertete und das verantwortliche interne Entwicklerteam verkleinerte.

Obwohl sich das Multiplayer-Projekt laut Schreier noch in der Entwicklung befindet, wurden angeblich viele Mitglieder des Teams zu anderen Titeln versetzt, an denen Naughty Dog aktuell arbeitet. In wie weit das Ganze mit den möglichen Entlassungen bei Visual Arts in Verbindung steht, geht aus den Angaben Schreiers nicht hervor.

Geht es um das Multiplayer-Projekt von „The Last of Us“, dann halten sich die Macher von Naughty Dog mit konkreten Details weiterhin vornehm zurück. Kürzlich wies das kalifornische Studio lediglich darauf hin, dass die Entwickler noch etwas mehr Zeit benötigen, um an dem Titel zu arbeiten und die offizielle Präsentation vorzubereiten.

