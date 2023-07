Activision & Microsoft: Bobby Kotick warnt vor Auswirkung der einstweiligen Verfügung

In den nächsten Tagen entscheidet es sich, ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zustande kommt. Die amerikanische FTC ist bestrebt, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die den Deal bis zu einer finalen Entscheidung blockieren würde. Diese Blockade würde gleichzeitig bedeuten, dass die für den 18. Juli 2023 gesetzte Deadline nicht mehr eingehalten werden kann, womit die aktuellen Übernahmevereinbarungen ihre Gültigkeit verlieren.

Auch Bobby Kotick, CEO des Publishers Activision Blizzard, machte vor Gericht noch einmal deutlich, welche Auswirkungen die einstweilige Verfügung hätte. „Wenn die einstweilige Verfügung bewilligt wird, sehen wir nicht, wie dieses Geschäft fortgesetzt werden kann“, so Kotick.

Ähnlich äußerte sich im Vorfeld das Rechtsteam von Microsoft: „Die von der FTC beantragte einstweilige Verfügung würde die Transaktion mit ziemlicher Sicherheit vereiteln.“

Das Unternehmen hinter der Xbox argumentierte, dass eine einstweilige Verfügung nicht notwendig sei, weil „die FTC am Ende des Verwaltungsprozesses eine wirksame Abhilfe erreichen könnte, wenn sie sich durchsetzen würde.“ Diese Abhilfe könnte darin bestehen, Microsoft zu zwingen, Activision Blizzard zu verkaufen.

Wie das Gericht bezüglich der einstweiligen Verfügung entscheiden wird, werden wir in den kommenden Tagen erfahren, nachdem in den vergangenen zwei Wochen alle Parteien die Möglichkeit hatten, in den Anhörungen ihren Standpunkt darzustellen.

Kotick hatte keine Ahnung vom Nintendo-Deal

Während der Anhörungen kamen interessante und zum Teil kuriose Informationen ans Tageslicht. So sickerte durch, dass Kotick zwar weiterhin Activision leitet, er aber keine Kenntnis darüber hatte, dass Microsoft einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen hat, um „Call of Duty“ auf Nintendos Switch zu bringen. Erst als er das Thema in Presseberichten entdecken konnte, hatte er die Informationen, die Journalisten schon zuvor in Erfahrung bringen konnten.

Ebenfalls wurde noch einmal untermauert, dass Kotick ein Gegner von Multigame-Abonnementdiensten wie dem Xbox Game Pass sei. Er selbst würde beispielsweise „Call of Duty“-Spiele nicht direkt zum Launch in ein solches System aufnehmen. Allerdings, so betonte Kotick weiter, könnte man sich nach der Übernahme auf eine andere Meinung einigen.

Sonys PlayStation-Chef Jim Ryan erklärte in einer aufgezeichneten Stellungnahme wiederum, dass der Xbox Game Pass laut der Ansicht vieler Publisher „wertvernichtend“ sei und bei ihnen auf Ablehnung stoße. Das bisher eigenständige Activision Blizzard gehört augenscheinlich dazu.

Während der Anhörung wurden zudem einige interne Überlegungen und Pläne von Microsoft angesprochen. Einerseits sickerte durch, dass der Xbox-Chef Phil Spencer wohl unverzüglich die Entscheidung traf, alle neuen Bethesda-Spiele exklusiv zu machen, während die Redmonder ebenfalls mit dem Gedanken spielten, PlayStation aus dem Geschäft zu drängen.

