Diablo 4: Der schrecklichste Gegner taucht nur sehr selten auf

Spieler und Spielerinnen in „Diablo 4“ fürchten sich vor dem Schlächter. Doch der Gegner taucht nicht allzu oft auf.

Der Schlächter kommt nicht so häufig vor.

Viele Spieler und Spielerinnen aus „Diablo 4“ haben schon vom Schlächter gehört. Dabei handelt es sich um einen besonders starken Gegner, der einige Level über dem eigenen liegt und zufällig auftauchen kann.

Besonders im großen Monster-Getümmel kann der Schlächter schnell zum Tod führen. Doch wie ein Spieler nun berechnet hat, taucht der Schlächter gar nicht so häufig auf.

Keine Angst vorm Schlächter in Diablo 4

Im Reddit-Forum teilt User MrFrodoBeggins seine Geschichte. Er hat 1.270 Keller bewältigt und dabei leider kaum lohnenswerte Beute machen können. Er hat dafür drei Tage gebraucht und will das Ergebnis seiner Jagd mit der Community teilen.

Eine Zahl sorgt für besonderes Erstaunen: Der Schlächter, vor dem Fans so viel Angst haben, ist während der 1.270 Keller nur drei Mal aufgetaucht. Somit würde nur eine Chance von 0,2 Prozent bestehen, dem Schlächter zu begegnen.

Der Gegner ist gerade deshalb so gefürchtet, weil er zugleich viele Lebenspunkte und einen starken Angriff besitzt. Für den Kampf ist es wichtig, im richtigen Moment auszuweichen, um die Attacken des Schlächters zu überleben. Neben einem Sturmangriff beherrscht er einen Kopfstoß und einen Angriff mit dem Fleischerhaken.

Die Statistik sollte vor allem Spieler und Spielerinnen im Hardcore-Modus beruhigen. In diesem Modus führt ein einziger Tod zum permanenten Game Over und es wäre fatal, mitten in einer Monsterhorde dem Schlächter zu begegnen.

Etwas mehr Glück hatte der User bei den Schatzgoblins: Er ist insgesamt sieben der begehrten Goblins begegnet, die seltenen Loot und viel Geld droppen können. Doch alles in allem lohnen sich die Keller seiner Aussage nach eher weniger.

Leider gibt es keine offiziellen Zahlen von Blizzard zu der Häufigkeit des Schlächters.

