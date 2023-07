EA Sports FC 24: Bekannter Leaker bestätigt Releasetermin & Ultimate-Edition

Nach einer mehr als 30 Jahre andauernden Zusammenarbeit trennten sich vor ein paar Monaten die Wege der FIFA und des US-Publishers Electronic Arts, der zukünftig auf die „EA Sports FC“ genannte Serie setzen wird.

Während EA bisher nicht kommunizierte, wann mit dem Release von „EA Sports FC 24“ zu rechnen ist, scheint ein alter Bekannter bereits mehr zu wissen. Die Rede ist vom Leaker „Billbil-Kun“, der sich in den vergangenen Monaten vor allem mit seinen korrekten Vorhersagen der PlayStation Plus- und Games with Gold-Line-Ups hervortat.

Wie „Billbil-Kun“ berichtet, wird sich Electronic Arts beim Releasetermin von „EA Sports FC 24“ an den Veröffentlichungszeiträumen der „FIFA“-Titel orientieren und den ersten Ableger der neuen Reihe, der ohne die offizielle Lizenz der FIFA daherkommt, am 29. September 2023 veröffentlichen.

Werden auch die alten Konsolen versorgt?

Auch wenn Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S als gesetzt gelten, ist aktuell noch unklar, für welche weiteren Plattformen „EA Sports FC 24“ erscheint. Den Angaben von „Billbil-Kun“ zufolge lassen Dateien im Backend des Xbox Stores vermuten, dass neben den aktuellen Systemen auch die alte Konsolen-Generation in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One versorgt wird.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings genauso wenig wie der von „Billbil-Kun“ in Umlauf gebrachte Releasetermin oder die Details zu einer möglichen Ultimate-Edition zu „EA Sports FC 24“, die der Leaker nannte. Laut „Billbil“-Kun wartet diese unter anderem mit einem Early-Access-Zugang auf.

Dieser soll es Käuferinnen und Käufern der Ultimate-Edition ermöglichen, eine Woche vor allen anderen in die Welt von „EA Sports FC 24“ zu starten. Zu weiteren exklusiven Inhalten, die in der Sammlerausgabe warten könnten, konnte oder wollte der Leaker keine Details nennen.

Da „Billbil-Kun“ bei Leaks als eine ungemein verlässliche Quelle gilt, können wir wohl davon ausgehen, dass eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Electronic Arts nur noch eine Frage der Zeit ist.

Quelle: Dealabs

