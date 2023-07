Test Drive Unlimited Solar Crown: TDU Connect mit Gameplay-Bildern und Überraschungen

Das schon 2020 angekündigte und später verschobene „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ wird zwar auch in diesem Jahr nicht erscheinen. Allerdings können sich Spieler auf eine weitere Präsentation des Titels einstellen.

So gaben der Publisher Nacon und der Entwickler KT Racing heute die Ausstrahlung einer TDU Connect bekannt, die am 12. Juli 2023 ab 19:00 Uhr online stattfinden wird. Darin möchten die beiden Unternehmen erstmals Gameplay-Bilder mit Szenen aus „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ präsentieren.

Dass es sich tatsächlich nur um Bilder handelt, verdeutlicht die weitere Beschreibung des Events: „Neben den neuen Fotos werden auch weitere Überraschungen in der 30-minütigen Veranstaltung zu sehen sein.“

Verschiebungen und ohne Last-Gen-Konsolen

Auch wenn die Ankündigung von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ schon Jahre zurückliegt, waren die beteiligten Unternehmen in Bezug auf Einblicke in den Titel bisher recht knausrig und konnten auch Versprechen nicht einhalten. Nachdem es im Januar 2022 noch hieß, dass am Launch im vergangenen Jahr festgehalten wird, war im Mai 2022 von einer Verschiebung in das Jahr 2023 die Rede, während zugleich die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One über Bord geworfen wurden.

Anfang Juli 2023 kam es dann zur nächsten Verschiebung. Aus dem geplanten Release in diesem Jahr wird nichts mehr. Im ersten Quartal 2024 kann fortan mit der Veröffentlichung von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ gerechnet werden.

Womöglich sind die Pläne für „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ etwas zu ambitioniert. So haben sich die Entwickler das Ziel gesetzt, Hongkong Island im Maßstab 1:1 nachzubilden. Auf diesem Schauplatz nehmen Spieler an einem Wettbewerb teil, der sogenannten Solar Crown.

Am Steuer von Rennwagen bekannter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und anderer Hersteller stehen Spieler vor der Aufgabe, verschiedenen Areale der Insel zu erkunden und an den Rennen auf Hongkong Island teilzunehmen. Besitzer des Rennspiels können dabei zwischen zwei Clans wählen, die durch ihren Kleidungsstil „aus der Masse herausstechen“.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ behält laut der Angabe des Publishers die DNA des Originals bei und soll zugleich eine moderne, aktualisierte Vision des Multiplayer-Rennspiels bieten. Nachfolgend ein Teaser zum bevorstehenden Event:

