Star Wars Jedi 3: Entwicklung ist offenbar angelaufen

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ und „Star Wars Jedi: Survivor“ sind für Respawn Entertainment und Electronic Arts große Erfolge und konnten eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass auch Einzelspielerprojekte weiterhin eine hohe Zugkraft haben.

Es liegt also recht nahe, dass die Geschichte in absehbarer Zeit mit einem dritten Spiel fortgesetzt wird. Und tatsächlich könnte etwas in Arbeit sein. Denn Respawn hat explizit für ein neues Spiel innerhalb der „Star Wars Jedi“-Reihe Stellenausschreibungen veröffentlicht, was ein recht plausibler Hinweis darauf ist, dass die Entwicklung begonnen hat.

Principal Game Writer, VFX-Artists und mehr

Eine der Stellenausschreibungen wurde für einen Principal Game Writer geschaltet. Gesucht wird nach Kandidaten mit mehr als acht Jahren Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Titeln. In anderen Stellenausschreibungen werden ebenfalls leitende VFX-Artists gesucht.

Es kann gemutmaßt werden, dass sich der neue Titel in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet und wahrscheinlich erst in einigen Jahren auf den Markt kommen wird. Das deutet ebenfalls der Abstand zwischen den vorherigen Titeln hin. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ wurde 2019 veröffentlicht und „Star Wars Jedi: Survivor“ folgte 2023. „Star Wars Jedi 3“ könnte darauf aufbauend etwa im Jahr 2027 in den Konsolen rotieren.

Eine große Überraschung ist ein dritter Teil nicht. Die „Star Wars Jedi“-Reihe war von Anfang an als Trilogie angedacht und laut Stig Asmussen, Director der Reihe, waren alle drei Spiele geplant, bevor „Star Wars Jedi: Fallen Order“ veröffentlicht wurde. „Ich wollte immer, dass es eine Trilogie wird. Wie können wir Cal und die Crew an neue Orte bringen, die über das hinausgehen, was wir im ersten Spiel gemacht haben?“, so seine Worte.

Nicht nur Respawn Entertainment nimmt sich der Marke an. Auch in anderen Studios befinden sich mehrere „Star Wars“-Spiele in Arbeit. Die Exklusivlizenz von Electronic Arts für „Star Wars“-Spiele läuft dieses Jahr aus, was letztendlich den Weg für Projekte von Ubisoft, Quantic Dream, Skydance New Media und anderen Studios ebnet.

Die Stellenausschreibungen scheinen auch zu bestätigen, dass Respawn Entertainment beabsichtigt, die Unreal Engine 5 für das nächste „Star Wars Jedi“-Spiel zu nutzen. So heißt es darin, dass entsprechende Erfahrungen einen großen Vorteil darstellen.

