PlayStation Stars: August-Kampagnen samt digitalen Sammlerstücken enthüllt

Seid ihr Mitglied bei PlayStation Stars, dürft ihr im August neue Kampagnen in Anspruch nehmen. Welche das genau sind, verriet Sony heute auf dem offiziellen PlayStation Blog.

5 neue Kampagnen

Eine der Kampagnen betrifft den Extra-Spielekatalog. Spielt ihr ein darin enthaltenes Spiel, verdient ihr euch dadurch 50 Punkte. Zudem wurde eine Auswahl festgelegt, die sich an Fans von Couch-Koop-Spielen richtet. Spielt einen dieser Titel, um ebenfalls 50 Punkte zu ergattern:

It Takes Two

Human: Fall Flat

Overcooked 2

Earth Defense Force 5

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Worms W.M.D.

Auch wenn ihr einen der drei Essential-Neuzugänge spielt, kriegt ihr 50 Punkte. Sowohl diese als auch die vorherige Kampagne ist vom 1. August an verfügbar.

Am 3. August steht die Kampagne Survival of the fittest an. Spielt ihr ab diesem Tag „Battlefield 2042“, „PUBG“, „CRSED“ oder „Modern Warfare II“, verdient ihr euch ein digitales Sammlerstück. Der Name davon lautet: „winner-winner chicken dinner – Tikka Masala“.

PS VR2-Spieler wurden nicht vergessen: Am 10. August könnt ihr durchs Spielen von „Moss“, dessen Nachfolger, „Swordsman VR“ und „Startenders: Intergalactic Bartending“ die VR-Brille als Collectible kriegen.

Ein weiteres Sammlerstück könnt ihr ab dem 16. August freischalten. Dabei handelt es sich um eine Kaffeetasse mit PlayStation-Controller als Henkel. Zockt dafür „The Wild at Heart“, „Scarf“ oder „Abzu“ und sie gehört euch.

Related Posts

Plus-Mitglieder haben generell mehr Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Zum Beispiel durch Käufe im PS Store und andere exklusive Aktionen. Eure verdienten Punkte lassen sich im Prämienkatalog gegen nützliche Dinge eintauschen. Das können bestimmte Spiele, limitierte Collectibles und PSN-Wallet-Guthaben sein.

Habt ihr noch keine Mitgliedschaft bei PlayStation Stars, könnt ihr euch hier registrieren.

Weitere Meldungen zu PlayStation Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren