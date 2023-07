PS Plus Essential August 2023: Neuzugänge für PS4 und PS5 vorgestellt

Die PS Plus Essential-Spiele für August 2023 sind bekannt. Welche PS4- und PS5-Spiele diesmal in die Bibliothek aufgenommen werden, verrät unsere Übersicht. Freuen dürfen wir uns unter anderem auf den kreativen Baukasten "Dreams".

Während sich der Juli dem Ende nähert, sorgte Sony für die Ankündigung der PS Plus-Spiele, mit denen die Essential-Stufe im bevorstehenden August erweitert wird. Einmal mehr sind drei Spiele dabei, die auf der PS4 und PS5 in Angriff genommen werden können.

Im August können Abonnenten aller PlayStation Plus-Stufen demnach die Spiele „PGA Tour 2K23“, „Dreams“ und „Death’s Door“ herunterladen, ohne eine zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst.

PS Plus Essential im August 2023

PGA Tour 2K23

Veröffentlichung am 11. Oktober 2022

Metascore: 76

User-Score: 5.4

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Dreams

Veröffentlichung am 14. Februar 2020

Metascore: 89

User-Score: 8.7

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Death’s Door

Veröffentlichung am 23. November 2021

Metascore: 85

User-Score: 8.0

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort heruntergeladen werden können die Spiele für PS Plus Essential im August noch nicht. Vielmehr müssen sich Abonnenten bis zum kommenden Dienstag gedulden. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich am 1. August 2023 gegen 11 Uhr.

In der Zwischenzeit können weiterhin die Essential-Spiele für Juli 2023 in Anspruch genommen werden. Wie gewohnt gilt: Sind sie einmal in der persönlichen Bibliothek, können sie dauerhaft gespielt werden, solange die Mitgliedschaft aktiv ist. Wird diese Frist versäumt, erlischt der Anspruch.

Welche PS Plus Essential-Spiele im Juli freigeschaltet wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

PS Plus Extra und Premium

Mit Essential ist im August längst nicht Schluss. Auch die Bibliotheken von Extra und Premium werden erweitert. Die Termine lassen sich wieder vorhersagen, da Sony an einem bestimmten Muster festhält.

Nachdem die Freischaltung der Essential-Games am kommenden Dienstag erfolgt ist, müssen PlayStation Plus-Abonnenten eine weitere Woche warten und erfahren am 9. August 2023, was Extra und Premium im neuen Monat zu bieten haben. Voraussichtlich am 15. August 2023 kommt es dann zur Freischaltung.

Am Tag der Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium werden ebenfalls einige Spiele entfernt. Für welche Titel Spieler nicht mehr viel Zeit haben, ist in dieser Meldung aufgelistet.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

PlayStation Plus kann ab 59,99 Euro für ein Jahr gekauft werden. Dafür gibt es die Essential-Stufe. Mit 99,99 Euro schlägt Extra zu Buche, während Premium 119,99 Euro pro Jahr kostet. Auf der offiziellen Seite werden die einzelnen Features gegenübergestellt.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren