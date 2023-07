Diablo 4: Spieler sollten erst einmal keine Flügel oder Pets erwarten

Während des letzten Campfire-Chat-Streams kündigten die Entwickler von „Diablo 4“ einige kommende Änderungen von Update 1.1.1 an. Blizzard wurde zuletzt von den Spielern für Update 1.1.0 und die erste Season des Action-Rollenspiels kritisiert.

Bei dem Stream beantworteten die Entwickler auch einige Fragen aus der Community. Auf die Frage, ob die Spieler bald auch mit weiteren Cosmetics, wie Pets oder Flügeln rechnen können, antwortete der Game Director Joe Shely, dass man sich erst auf andere Dinge in dem Spiel konzentrieren will.

Zuerst soll an den Klassen und weiteren Inhalten gearbeitet werden

Am vergangenen Freitag fand die letzte Ausgabe des Campfire Chat mit einigen Entwicklern von „Diablo 4“ statt. Unter anderem wurden Buffs für die zuvor sehr starken Klassen Zauberer und Barbar angekündigt, die derzeit unter harten Nerfs mit Patch 1.1.0 zu leiden haben. Während des Streams wurden auch einige Fragen der Spieler beantwortet. „Gibt es irgendwelche zusätzlichen Optionen für die Anpassung, die ihr in Zukunft in Betracht zieht, wie Haustiere oder Flügel?“, lautete etwa eine Frage aus der Community. Wie der Global Community Development Director Adam Fletcher angab, würde man solche kosmetischen Inhalte in Betracht ziehen, dies würde aber auch vom Feedback der Spieler abhängen.

„Im Moment konzentrieren wir uns sehr darauf, mehr Inhalte für die Spieler zu schaffen, weit mehr als kosmetische Inhalte und so weiter“, so Fletcher. „Aber es ist etwas, von dem ich weiß, dass die Spieler danach gefragt haben.“ Auch der Game Director Joe Shely meldete sich zu dem Thema zu Wort: „Wir wollen noch mehr solcher Dinge hinzufügen. Diese Dinge machen wirklich Spaß – aber wir haben das Gefühl, dass es im Moment wirklich wichtig ist, Zauberern und Barbaren zu helfen und andere Stärkungen für die Klassen hinzuzufügen.“

Weitere Meldungen zu „Diablo 4“:

Flügel und Pets spielen im Vorgänger „Diablo 3“ eine große Rolle. Mit jeder neuen Saison können sich die Nutzer neue kosmetische Inhalte erspielen. Zudem gibt es besondere Schatzgoblins, die seltene Haustiere fallenlassen. Mit Season 28 hat Blizzard den Spielern die Möglichkeit gegeben, ihre Pets mit dem Altar der Riten aufzuwerten. So können diese etwa Ausrüstung von minderer Qualität aufsammeln und zerlegen.

Quelle: PCGamesN

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren