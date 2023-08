XDefiant: Shooter befindet sich auf Kurs – Entwickler liefern Status-Update

Mit „XDefiant“ befindet sich bei den Entwicklern von Ubisoft San Francisco ein kompetitiver Multiplayer-Shooter in Entwicklung, dessen Beta für ein größtenteils positives Feedback sorgte.

Im Zuge diverser Tweets verlor Executive-Producer Mark Rubin ein paar Worte über die Arbeiten an „XDefiant“ und versicherte den Spielerinnen und Spielern, dass sich der Shooter weiterhin auf Kurs befindet.

Einen konkreten Releasetermin bekam der Multiplayer-Shooter bisher zwar nicht spendiert, allerdings gehen die Entwickler weiterhin von einer Veröffentlichung im Laufe des Sommers aus.

„Hier ist nur eine Aktualisierung zum Prozess. An unserem erwarteten Veröffentlichungszeitraum hat sich nichts geändert. Obwohl wir immer noch im Zeitplan sind, werden wir es erst sicher wissen, wenn wir Rückmeldungen von den Erstanbietern bezüglich unserer Einreichung erhalten“, so Rubin.

Auch wenn „XDefiant“ abgesehen von der Switch für alle Konsolen angekündigt wurde, werden sich Spielerinnen und Spieler auf den alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One noch etwas länger gedulden müssen. Demnach liegt der Fokus aktuell auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S, während die Systeme der letzten Generation zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden sollen.

„Wählt einen Charakter aus den Fraktionen, die aus bekannten Ubisoft-Spielen stammen, und macht euch ihre einzigartigen Fähigkeiten in rasanter, klassenbasierter Action zunutze. Verpasst eurem Defiant den letzten Schliff mit hochgradig anpassbaren Loadouts, erweitert eure Fähigkeiten und erschafft den ultimativen Krieger“, so die offizielle Beschreibung des Shooters.

Weitere Meldungen zu XDefiant:

Ein Feature, an dem die Entwickler von Ubisoft San Francisco derzeit arbeiten, ist eine Unterstützung der Steuerung mittels der Maus und der Tastatur auf den Konsolen. Hier besteht allerdings die Möglichkeit, dass dieses Feature zum Launch noch nicht zur Verfügung steht und erst später nachgereicht wird.

…I will share it. Also, I know it’s been some time since our beta already and I know usually that means launch is soon after but for us as we’ve done in the past our betas are real tests and not marketing moments. Normally, a game would already be certing when the beta goes…

— Mark Rubin (@PixelsofMark) July 30, 2023