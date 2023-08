Stray: lang erwarteter Patch 1.04 bietet weitere Bugfixes und Zugänglichkeitsoptionen

„BlueTwelve Studio hat einen neuen Patch für ihr kultiges Katzenabenteuer „Stray“ veröffentlicht. Nach über einem Jahr ohne weitere Verbesserungen wurde nun anlässlich des Xbox-Release des Spiels das Update 1.04 ausgerollt, welches vor allem die Spielerfahrung weiter verbessern soll. Inhaltliche Neuerungen wurden nicht hinzugefügt. Die offiziellen Patch Notes wurden von den Entwicklern auf Steam geteilt:

Behobene Lokalisierungsprobleme in verschiedenen Sprachen

Hinzugefügte Zugänglichkeitsoptionen für Spieler, die Schwierigkeiten mit schnellem Tippen haben, darunter: Toggle-Button für Rennen Toggle-Button für den Defluxor Toggle-Button zum Schütteln von Zurks

Hinzugefügte Option, um die Todesanimation der Katze zu verbergen

Korrektur einer großen Anzahl von Absturzauslösern in verschiedenen Situationen

Behobene Audio-Dekomprimierungsfehler und Stottern bei bestimmten Konfigurationen

Kollisions- und Navmesh-Korrekturen im gesamten Spiel

Entwickler weiterhin über die Mitarbeit der Spieler erfreut

Gerade für die besonders tierlieben Spieler dürfte das neue Update erfreulich sein. Wie „BlueTwelve Studio“ selbst schreibt, ist es zu traurig, eine Katze sterben zu sehen. Deswegen gibt es nun die Option, diese Animation zu verbergen, um dem Spieler diese Situation zu ersparen. Viele der neuen Patch Notes sind aus den Wünschen der „Stray“-Community entstanden. Die Entwickler halten diese an, auch weiterhin jegliche Fehler in ihrem Spiel zu notieren und Verbesserungsvorschläge einzubringen, um so zusammen das bestmögliche Spielerlebnis bieten zu können.

„Stray“ ist seit dem 19. Juli 2022 für PS5, PS4 und PC erhältlich. Die Version für die Xbox Series X/S und Xbox One erschien am 10. August 2023. Das Katzenabenteuer wurde für mehrere Game Awards 2022 nominiert und kam sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern sehr gut an.

