Rockstar Games: Autor hinter Red Dead Redemption & GTA hat das Studio offenbar verlassen

Aktuellen Berichten zufolge kam es beim Entwicklerstudio Rockstar Games zum Abgang des nächsten prominenten Kopfes. Die Rede ist von Michael Unsworth, der in den vergangenen Jahren den Posten des Vice President of Writing bekleidete.

Unbestätigten Berichten zufolge entschloss sich ein weiterer langjähriger und führender Mitarbeiter dazu, Abschied zu nehmen und Rockstar Games zu verlassen.

Die Rede ist von Michael Unsworth, der in den vergangenen Jahren den Posten des Vice President of Writing bekleidete und bei Rockstar Games an einer Vielzahl bekannter und vor allem erfolgreicher Titel arbeitete. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte Unsworth‘ Lebenslauf auf LinkedIn, in dem mittlerweile nicht mehr die Rede davon ist, dass der Autor aktuell bei Rockstar Games arbeitet.

Stattdessen wird nur noch darauf hingewiesen, dass Unsworth von 2007 bis 2023 bei Rockstar Games angestellt war. „Mike ist ein versierter Autor, der für Rockstar Games über 16 Jahre lang als kreativer Leiter an von Kritikern gefeierten und einigen der kommerziell erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten gearbeitet hat“, so der Eintrag weiter.

Der Autor hinter Red Dead Redemption 2

Michael Unsworth heuerte im Jahr 2007 zunächst als Senior Creative Writer bei Rockstar Games an. Sein erstes Projekt war der im Jahr 2008 veröffentlichte Open-World-Titel „GTA IV“. Hier verfasste Unsworth die Dialoge der Fußgänger und vertonte mit seiner Stimme zudem eine der Werbungen, die in „GTA IV“ zu hören waren.

Auch in die Arbeiten an den Dialogen von „GTA V“ war Unsworth als Senior Creative Writer involviert. Zu seinen wichtigsten Werken gehörte „Red Dead Redemption 2“ aus dem Jahr 2018, für das er neben Dan Houser (verließ Rockstar Games im Jahr 2020) und Rupert Humphries (arbeitet weiterhin bei Rockstar Games) als Autor verantwortlich war.

Anbei die Übersicht über alle Rockstar-Titel, an denen Unsworth in der Vergangenheit mitwirkte:

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: The Ballad Of Gay Tony

Grand Theft Auto: The Lost and Damned

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Midnight Club Los Angeles

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Max Payne 3

L.A. Noire

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: Online

Red Dead Redemption 2

Red Dead Online

Related Posts

Wohin der Weg des Autoren als nächstes führen wird, ist unklar. Bisher wollte sich Michael Unsworth zu seinem Abschied von Rockstar Games nämlich nicht offiziell äußern.

Quelle: Rockstar Intel

Weitere Meldungen zu rockstar games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren