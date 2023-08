Jagged Alliance 3: Strategie-Titel mit einem Trailer für die Konsolen angekündigt

Wie der Publisher THQ Nordic am Nachmittag bekannt gab, wird der Strategie-Titel "Jagged Alliance 3" auch für die Konsolen veröffentlicht. Ein handfester Termin wurde zwar nicht genannt, allerdings ist in der heutigen Ankündigung die Rede davon, dass der Konsolen-Release schon "bald" erfolgen wird.

Nach dem PC-Release von „Jagged Alliance 3“ im Juli gab der verantwortliche Publisher THQ Nordic heute bekannt, dass auch die Konsolen mit dem Strategie-Titel versorgt werden.

Einen handfesten Termin spendierte der Publisher der Umsetzung für die PlayStation- und Xbox-Plattformen im Zuge der heutigen Ankündigung zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass der Konsolen-Release von „Jagged Alliance 3“ schon bald erfolgt. Begleitet wurde die Bestätigung der PlayStation- und Xbox-Fassungen von einem Trailer, der Eindrücke aus dem Spielgeschehen liefert.

Während die Steuerung von „Jagged Alliance 3“ auf die Eigenheiten der Controller zugeschnitten wird, wird hinsichtlich der Inhalte und des Gameplays die gleiche Kost geboten wie auf dem PC.

Eine Nation versinkt im Chaos

Die Geschichte von „Jagged Alliance 3“ dreht sich um das rohstoffreiche fiktive Land Grand Chien, das im Chaos versinkt, nachdem die paramilitärische „Legion“ die Absetzung des demokratisch gewählten Präsidenten bekannt gibt und die Kontrolle über das Land übernimmt. Die Familie des Präsidenten nutzt die ihr zur Verfügung stehenden Mittel, um eine Gruppe erfahrene Söldner anzuheuern, die mit der Aufgabe bedacht wird, den Präsidenten zu finden und die Ordnung im Land wiederherzustellen.

Ihr nehmt euch dieser Mission an und wählt in „Jagged Alliance 3“ aus einer Vielzahl unterschiedlicher Söldner mit jeweils eigenen Persönlichkeiten, Eigenarten und Geschichten. „Erkunde danach Grand Chien, um neue Charaktere kennenzulernen, Geld zu verdienen, dein Team zu vergrößern und eigene Entscheidungen zu treffen, die das Schicksal des Landes bestimmen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

In den abwechslungsreichen Missionen und den damit verbundenen Auseinandersetzungen kommt es laut Entwicklerangaben vor allem auf einen strategisch klugen Einsatz der eigenen Söldner und Ressourcen an. Indem ihr die Gefechte erfolgreich abschließt, sichert ihr euch zusätzliche Ausrüstung und erhaltet die Möglichkeit, eure Söldner bei einem Stufenaufstieg nach euren Wünschen weiterzuentwickeln.

Die Konsolen-Version von „Jagged Alliance 3“ erscheint für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

