Lords of the Fallen: Neues Gameplay zeigt einen Bosskampf und den Coop-Modus

Lords of the Fallen:

Zum Abschluss der Woche steht weiteres Gameplay zum kommenden Rollenspiel "Lords of the Fallen" bereit. Während im ersten Video kommentiertes Gameplay aus dem Coop-Modus wartet, ermöglicht uns das zweite Video einen Blick auf einen Bosskampf.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Nach mehreren Verschiebungen und Entwicklerwechseln wurde das Rollenspiel „Lords of the Fallen“ von Hexworks fertiggestellt und wird im Oktober für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Zum Abschluss der Woche zeigt sich das düstere Fantasy-Abenteuer in zwei neuen Gameplay-Videos. Zum einen haben wir es hier mit einem Video basierend auf dem Build, der auf der diesjährigen Gamescom präsentiert wurde, zu tun.

In diesem werden uns zum einen Eindrücke aus der Erkundung der Spielwelt geliefert. Zudem stellt sich der Held dem Bosskampf gegen das Ruiner genannte Ungetüm.

Im zweiten Video liefern uns die Entwickler von Hexworks kommentierte Szenen aus dem kooperativen Multiplayer von „Lords of the Fallen“.

Leicht zu erlernen, schwer zu meistern

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Lords of the Fallen“ um ein Rollenspiel, das sich in der Soulslike-Schublade verstauen lässt und uns vor allem mit seinem abwechslungsreichen Kampfsystem und den knackigen Bosskämpfen begeistern soll. Allerdings werden auch Neulinge nicht vergessen.

Stattdessen versprechen die Entwickler von Hexworks eine ausführliche Einführung ins Spiel, die Anfängern die wichtigsten Mechaniken näherbringen und sie so mit den spielerischen Eigenheiten von „Lords of the Fallen“ vertraut machen wird. Im neuen Rollenspiel von Hexworks führt unser Weg in eine Welt, die zwischen der Ebene der Lebenden und dem Reich der Toten zerrissen wurde.

In der Rolle eines namenlosen Helden reist ihr zwischen den beiden Welten hin und her und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung auf. Dabei macht ihr unter anderem Gebrauch von der magischen Umbra-Lampe und erhaltet Zugriff auf die Zauber drei unterschiedlicher Magieschulen, zu denen uns die Macher von Hexworks in dieser Woche weitere Details lieferten.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird somit wie geplant am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren